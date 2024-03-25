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    Сычев: Хейтеры Овечкина должны чуточку поуспокоиться

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев высказался о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в недавних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Голевая серия 38-летнего Овечкина составляет уже пять матчей. В этом сезоне он провел 67 матчей и набрал 58 (26+32) очков.

    «Мне кажется, каждый человек в России, кто интересуется хоккеем, следит за Овечкиным и желаем ему здоровья, которое поможет побить рекорд Гретцки.

    Хоккей же непростая игра, там сезон длинный. Все соперники следят за игрой Александра, изучают, как он играет, подстраиваются под него. В связи с этим и Овечкину пришлось перестроить свою игру.

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    • Сейчас Александр находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно только прибавлять и меняться в лучшую сторону.

    Хейтеры Овечкина, мне кажется, должны чуточку поуспокоиться», — приводит слова Сычева «Матч ТВ».

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