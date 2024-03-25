Сычев: Хейтеры Овечкина должны чуточку поуспокоиться

Бывший футболист сборной Россиивысказался о результативности капитана «Вашингтона»в недавних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Голевая серия 38-летнего Овечкина составляет уже пять матчей. В этом сезоне он провел 67 матчей и набрал 58 (26+32) очков.

«Мне кажется, каждый человек в России, кто интересуется хоккеем, следит за Овечкиным и желаем ему здоровья, которое поможет побить рекорд Гретцки.

Хоккей же непростая игра, там сезон длинный. Все соперники следят за игрой Александра, изучают, как он играет, подстраиваются под него. В связи с этим и Овечкину пришлось перестроить свою игру.

Сейчас Александр находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно только прибавлять и меняться в лучшую сторону.

Хейтеры Овечкина, мне кажется, должны чуточку поуспокоиться», — приводит слова Сычева «Матч ТВ».