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    Покер Томпсона помог «Баффало» обыграть «Нью-Джерси»

    «Баффало» — «Нью-Джерси»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Баффало Сэйбрз Нью-Джерси Дэвилз
    «Баффало» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

    «Баффало»
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    «Баффало»

    Нападающий «Сэйбрз» Тэйг Томпсон забросил четыре шайбы. Еще один гол на счету Джона-Джейсона Петерки.

    У «Дэвилз» отличились Макс Уиллман и Йеспер Братт.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Нью-Джерси» — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
    Голы: Уиллман — 3 (Л. Хьюз, Тирни), 3:00 — 0:1. Братт — 24 (Хишир, Майер), 10:31 — 0:2. Томпсон — 23, 20:28 — 1:2. Томпсон — 24 (Так), 37:29 — 2:2. Томпсон — 25 (Далин, Так), 55:26 — 3:2. Петерка — 26 (п.в., Козенс, Пауэр), 59:22 — 4:2. Томпсон — 26 (п.в., Йокихарью), 59:54 — 5:2Вратари: Леви — Аллен (58:17 — 59:54)Штраф: 6 — 0Броски: 36 (8+11+17) — 30 (11+12+7)

    «Баффало» набрал 75 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции.

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    «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке — 76 очков.

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