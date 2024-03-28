Кучеров — третий по голам в пустые ворота за сезон НХЛ

28 марта прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в которомнанесла поражение(3:1).

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота в концовке матча. В этом сезоне Кучеров забросил уже семь шайб в пустые ворота — столько же, сколько в предыдущих трёх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Кучеров делит третье место по голам в пустые ворота за один сезон НХЛ ещё с пятью хоккеистами.

Лидерами в истории НХЛ по голам в пустые ворота в рамках одной регулярки НХЛ являются два российских нападающих — Павел Буре («Флорида», в сезоне-1999/2000) и Александр Овечкин («Вашингтон», в сезоне-2021/2022). Оба форварда забросили по девять шайб в пустые ворота.