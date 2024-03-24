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    Плющев: Думаю, Билялетдинов оставил немало здоровья в этом сезоне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс КХЛ
    Известный тренер Владимир Плющев высказался об уходе Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса».

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    Билялетдинов покинул «Ак Барс» после поражения от от «Автомобилиста» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина.

    «Билялетдинов не мальчик. Принял свое решение, которое посчитал нужным — для себя, по крайней мере. Сезон для него был не очень простой. Я думаю, здоровья оставил немало.

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    • Все приходит к определенным моментам, когда надо принимать какие-то решения. Он для себя это решение принял. Я думаю, что для болельщиков и казанцев Билялетдинов все равно останется как человек, который делал вместе с ними хоккейную историю.

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    • Всему приходит конец. Билялетдинов счел для себя, что он сделал все, что смог, для "Ак Барса" за все свое время, которое он проработал с некоторыми перерывами, и принял такое решение. Ну, что ж, это его право», — приводит слова Плющева «Чемпионат».

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