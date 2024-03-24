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    Коньков о вылете московского «Динамо»: Не хватило запаса прочности, чтобы вести, сыграть на результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Экс-нападающий московского «Динамо» Сергей Коньков назвал причины вылета «бело-голубых» во 2-м раунде плей-офф КХЛ с «Трактором» со счетом в серии 0:4.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    «Несмотря на счёт, серия была упорная, все матчи закончились с разницей в одну шайбу (первый матч закончился 4:2 в пользу "Трактора"). Понятно, что в ключевые моменты "Динамо" не смогло переломить ситуацию и было в роли догоняющих.

    Я считаю, что со стороны вратарей не было той надёжности, которая необходима в плей-офф. По многим статистическим данным и по картинке "Динамо" играло как минимум не хуже. Но не хватило запаса прочности, чтобы вести, сыграть на результат и добыть преимущество», — сказал Коньков Чемпионату.

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    • Напомним, что в 4-м матче серии с «Трактором» «бело-голубые» проиграли со счетом 4:5 и вылетели из плей-офф КХЛ. В полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина челябинцы сыграют против победителя пары «Локомотив» — «Авангард».

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