Севостьянов: Едем в Питер, чтобы выиграть, мы сделаем это

Защитникоценил игру своей команды в 4-м матче серии 2-го раунда плей-офф КХЛ со(2:5).

«Неплохо начали, хотя соперник был быстрее, у нас были хорошие моменты, могли забивать, но сразу получили на контратаке через смену. Ничего страшного, никакого упаднического настроения, серия продолжается, мы ведём.

Едем в Питер с боевым настроением, чтобы выиграть, оставить силы там и отдать всё для победы. Мы сделаем это, я уверен в каждом игроке, каждый игрок уверен в своём партнёре и вратаре, во всех аспектах мы будем биться и выкладываться на максимум.

Параллели по серии с "Ак Барсом"? Получается, так, там тоже проиграли четвёртую игру, полетели в Казань, а тут летим на пятую игру в Питер. Просто совпадение, никто не выходил с шапкозакидательскими настроениями, чтобы сегодня выиграть и потом курить. Играли на победу, не получилось, но и соперник не лыком шит», — передаёт слова Севостьянова Чемпионат.

После 4-го матча «Автомобилист» выигрывает в серии 2-го раунда плей-офф КХЛ со СКА (счет в серии — 3:1). Следующий поединок между этими командами состоится 25-го марта в Санкт-Петербурге.