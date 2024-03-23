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    Севостьянов: Едем в Питер, чтобы выиграть, мы сделаем это

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист СКА
    Защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов оценил игру своей команды в 4-м матче серии 2-го раунда плей-офф КХЛ со СКА (2:5).

    СКА — «Автомобилист»
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    СКА — «Автомобилист»

    «Неплохо начали, хотя соперник был быстрее, у нас были хорошие моменты, могли забивать, но сразу получили на контратаке через смену. Ничего страшного, никакого упаднического настроения, серия продолжается, мы ведём.

    Едем в Питер с боевым настроением, чтобы выиграть, оставить силы там и отдать всё для победы. Мы сделаем это, я уверен в каждом игроке, каждый игрок уверен в своём партнёре и вратаре, во всех аспектах мы будем биться и выкладываться на максимум.

    Параллели по серии с "Ак Барсом"? Получается, так, там тоже проиграли четвёртую игру, полетели в Казань, а тут летим на пятую игру в Питер. Просто совпадение, никто не выходил с шапкозакидательскими настроениями, чтобы сегодня выиграть и потом курить. Играли на победу, не получилось, но и соперник не лыком шит», — передаёт слова Севостьянова Чемпионат.

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    • После 4-го матча «Автомобилист» выигрывает в серии 2-го раунда плей-офф КХЛ со СКА (счет в серии — 3:1). Следующий поединок между этими командами состоится 25-го марта в Санкт-Петербурге.

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