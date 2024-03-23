«Филадельфия» — «Бостон»: счет матча 3:2, обзор голов

одолела(3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Флайерз» голы записали на свой счет дублем отметился Трэвис Конечны, забросив одну из шайб в большинстве. Еще один гол записал на свой счет Тайсон Фёрстер.

У «Бостона» 2 шайбы забросили Джастин Бразо и Дэнтон Хайнен.

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Филадельфия» — «Бостон» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Голы: Конечны — 29 (бол., Форстер, Лотон), 38:15 — 1:0. Бразо — 5 (Койл, Лорей), 50:19 — 1:1. Конечны — 30 (Фрост, Типпетт), 55:16 — 2:1. Хейнен — 14 (Гики, Дебраск), 56:12 — 2:2. Форстер — 17 (Пелинг), 58:31 — 3:2Вратари: Эрссон — Ульмарк (58:31)Броски: 29 (5+8+16) — 20 (6+7+7)Штраф: 4 — 6

После этого матча «Филадельфия» занимает 7-е место в таблице Востока с 81-м очком в активе. «Бостон» — на 1-й позиции (97 баллов).