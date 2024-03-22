Генменеджер «Ак Барса»: С новым тренером будет понимание, нужен в команде Радулов или нет

Генеральный менеджервысказался о будущем нападающего команды, с которым у клуба 30-го апреля заканчивается контракт.

«Переговоры с игроками? Финансовые вещи мы оговариваем. У ребят и представителей возникает вопрос, кто будет. У кого-то из игроков есть некий страх, что может не пойти. Кому-то без разницы.

С Радуловым переговоры так же, как со всеми. До конкретики пока не дошли. С новым тренером будет понимание, нужен в команде Радулов или нет», — передает слова Валиуллина Чемпионат.

В нынешнем сезоне Радулов провел 62 матча за «Ак Барс» и набрал 44 (17+27) очков. В плей-офф форвард провел 4 встречи, забросил шайбу и сделал 3 голевые передачи.