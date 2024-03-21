«Спартак» — «Металлург»: счет матча 5:2, обзор голов

В третьей игре 1/4 финала Кубка Гагарина московскийобыграл магнитогорский— 5:2.

Уже в первом периоде «красно-белые» забросили две шайбы, отличились Максим Цыплаков и Иван Морозов.

На 21-й минуте гости смогли сократить отставание после точного броска Дениса Зернова, а в начале третьего периода сравнять счет. Гол на счету Макара Хабарова.

«Спартак» снова вышел вперед после точного выстрела Никиты Голдобина, а затем упрочили преимущество после шайб Павла Порядина и снова Голбодина.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) Голы: Цыплаков — 2 (Локтионов), 4:34 — 1:0. Морозов — 3 (Порядин), 17:28 — 2:0. Зернов — 2, 20:15 — 2:1. Я. Хабаров — 1 (Минулин, Петунин), 41:59 — 2:2. Голдобин — 2 (Морозов), 46:47 — 3:2. Порядин — 2 (Вишневский, Бурмистров), 51:43 — 4:2. Голдобин — 3 (п.в., Морозов), 57:59 — 5:2Вратари: Николаев — Набоков (57:11 — 57:59)Броски: 43 (19+8+16) — 28 (9+10+9)Штраф: 0 — 6

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Металлурга». Четвертый матч пройдет в Москве 23 марта.