НХЛ. «Вашингтон» не смог обыграть «Торонто», «Даллас» победил «Аризону», «Лос-Анджелес» — «Миннесоту»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:7

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 845 голов за карьеру в североамериканской лиге. 38-летний россиянин занимает второе место в истории НХЛ по этому показателю. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 49 голов.

«Торонто» набрал 87 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 75 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Торонто» — 3:7 (0:1, 2:3, 1:3) Голы: Мэттьюс — 56 (Доми), 0:16 — 0:1. Нюландер — 38 (Таварес, Найз), 20:56 — 0:2. Овечкин — 22 (бол., Карлсон, Уилсон), 29:57 — 1:2. Мэттьюс — 57 (Доми, Лильегрен), 32:59 — 1:3. Макмайкл — 15 (Сандин, Мирошниченко), 33:34 — 2:3. Маккейб — 7 (Доми, Мэттьюс), 39:35 — 2:4. Овечкин — 23 (Строум), 46:42 — 3:4. Макманн — 11 (Нюландер, Таварес), 47:58 — 3:5. Бертуцци — 15 (Мэттьюс, Доми), 48:36 — 3:6. Таварес — 23 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 56:02 — 3:7Вратари: Линдгрен — УоллШтраф: 10 — 2Броски: 21 (10+7+4) — 29 (8+14+7)

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:7

«Даллас» — «Аризона» — 5:2

Российский нападающий Евгений Дадонов пропустил встречу из-за травмы верхней части тела. Он не играет с февраля.

«Даллас» набрал 93 очка и занимает 4-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 61 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Аризона» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) Голы: Келлер — 28 (Бьюгстад, Шмальц), 19:45 — 0:1. Стэнковен — 6 (Лундквист, Робертсон), 27:34 — 1:1. Бенн — 14 (Лундквист, Сутер), 31:55 — 2:1. Сегин — 21 (Дюшен, Марчмент), 32:24 — 3:1. Робертсон — 23 (Харли, Хинтц), 44:12 — 4:1. Смит — 10 (Факса, Танев), 45:25 — 5:1. Леонард — 1 (Макбэйн, Гюнтер), 48:50 — 5:2Вратари: Эттингер — ИнгрэмШтраф: 2 — 14Броски: 33 (9+13+11) — 25 (6+6+13)

«Даллас» — «Аризона» — 5:2

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«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 6:0

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-2». В третьем периоде игроки обеих команд устроили массовую потасовку.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 83 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Миннесота» с 76 очками — на девятой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) Голы: Дано — 17 (Мур, Фиала), 5:08 — 1:0. Фиала — 23 (бол., Копитар, Кемпе), 15:03 — 2:0. Арвидссон — 1 (Андерсон, Даути), 16:26 — 3:0. Рой — 4 (Байфилд, Кемпе), 20:28 — 4:0. Спенс — 2 (бол., Мур, Дано), 27:34 — 5:0. Копитар — 23 (Даути, Арвидссон), 37:15 — 6:0Вратари: Риттих — Флери (Густавссон, 27:34)Штраф: 75 — 79Броски: 27 (11+9+7) — 30 (10+9+11)