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    Тренер «Вашингтона» об Овечкине: он чувствует, что сейчас проходят самые важные игры года

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался об игре нападающего «столичных» Александра Овечкина во 2-й половине нынешнего сезона НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «После перерыва на Матч звёзд кажется, что уровень его вовлеченности в игру повысился, он чувствует, что сейчас проходят самые важные игры года. Он стал более конкурентоспособен, повысил внимание к деталям при игре без шайбы, усилил своё влияние на скамейке и в раздевалке, пытаясь заставить ребят делать правильные вещи и выигрывать матчи.

    Он проходил через это долгое время, уже 19 лет, и он знает, что сейчас настало его время блистать и выводить свою игру на высокий уровень, а также и всю команду в качестве нашего капитана.

    Его игра в большинстве улучшилась? Шайбы стали залетать в ворота. Он проделал действительно хорошую работу по игре в большинстве. Мы внесли некоторые изменения, чтобы он стал перемещаться немного чаще», — цитирует Карбери RMNB.

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    • В нынешнем сезоне Овечкин провел 64 матча за «Вашингтон», забросил 21 шайбу и сделал 31 голевую передачу.

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