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    НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Калгари», «Баффало» взял верх над «Сиэтлом»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 марта

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    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Калгари» — «Вашингтон» — 2:5

    У гостей сделал дубль Александр Овечкин, по одному голу у Дилана Строума, Хендрикса Лапьера и Тома Уилсона. У хозяев отличились Кевин Руни и Маккензи Уигар.

    «Вашингтон» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 67 матчах. «Калгари» идет на 11-й строчке «Запада» с 71 очком в 68 играх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Вашингтон» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
    Голы: Строум — 23 (Сандин, Дженсен), 14:59 — 0:1. Овечкин — 20 (бол., Пачиоретти, Уилсон), 25:58 — 0:2. Овечкин — 21 (бол., Карлсон, Строум), 29:16 — 0:3. Руни — 2 (Пачал, Коронато), 30:41 — 1:3. Лапьер — 8 (Милано), 34:22 — 1:4. Уигар — 16 (Баклунд), 47:13 — 2:4. Уилсон — 17 (п.в., Маленстин, Карлсон), 57:31 — 2:5Вратари: Вольф (57:21 — 57:31, 58:03) — ЛиндгренШтраф: 6 — 6Броски: 36 (12+11+13) — 33 (8+15+10)

    «Калгари» — «Вашингтон» — 2:5

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    «Сиэтл» — «Баффало» — 2:6

    У гостей сделал хет-трик Джефф Скиннер, по одному голу у Оуэна Пауэра, Тэйджа Томпсона и Алекса Така. У хозяев забили Мэттью Бенирс и Джордан Эберле.

    «Баффало» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 69 матчах.

    «Сиэтл» идет на 12-й строчке «Запада» с 68 очками в 67 играх. Команда потерпела пятое поражение подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Баффало» — 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)
    Голы: Эберле — 15 (Толванен, Дюмулин), 0:24 — 1:0. Томпсон — 21 (Гиргенсонс, Так), 0:49 — 1:1. Скиннер — 22 (Кребс), 3:56 — 1:2. Так — 19 (Томпсон, Гиргенсонс), 5:41 — 1:3. Бенайерс — 10 (бол., Толванен, Шульц), 14:36 — 2:3. Пауэр — 6 (Козенс, Петерка), 30:36 — 2:4. Скиннер — 23, 31:18 — 2:5. Скиннер — 24 (Гринуэй, Брайсон), 58:01 — 2:6Вратари: Даккорд (Грубауэр, 5:41) — ЛуукконенШтраф: 4 — 10Броски: 34 (9+7+18) — 30 (10+12+8)

    «Сиэтл» — «Баффало» — 2:6
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