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    В «Витязе» сообщили об уходе Рябыкина с поста главного тренера

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь
    Руководство «Витязя» не будет продлевать контракт с Дмитрием Рябыкиным, который занимал пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    Стало известно, что вместе с Рябыкиным уходит из «Витязя» и тренер Алексей Бондарев. Контракты были рассчитаны до конца нынешнего сезона.

    «Не знаю, почему объявили о моём уходе из клуба не 30 апреля, а сейчас, но это право клуба. В принципе, могли ещё раньше всё оформить, не было смысла тянуть. Сейчас жду документы о расторжении контракта. Расстались в рабочих отношениях», — сказал Рябыкин Чемпионату.

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    • Напомним, что специалист возглавил «Витязь» по ходу нынешнего сезона. По итогам регулярного чемпионата КХЛ подмосковная команда заняла последнее 11-е место в таблице Запада с 48-ю очками в активе.

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