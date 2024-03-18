В «Витязе» сообщили об уходе Рябыкина с поста главного тренера

Руководствоне будет продлевать контракт с, который занимал пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что вместе с Рябыкиным уходит из «Витязя» и тренер Алексей Бондарев. Контракты были рассчитаны до конца нынешнего сезона.

«Не знаю, почему объявили о моём уходе из клуба не 30 апреля, а сейчас, но это право клуба. В принципе, могли ещё раньше всё оформить, не было смысла тянуть. Сейчас жду документы о расторжении контракта. Расстались в рабочих отношениях», — сказал Рябыкин Чемпионату.

Напомним, что специалист возглавил «Витязь» по ходу нынешнего сезона. По итогам регулярного чемпионата КХЛ подмосковная команда заняла последнее 11-е место в таблице Запада с 48-ю очками в активе.