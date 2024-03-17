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    «Металлург» всухую обыграл «Спартак» в первом матче серии плей-офф

    «Металлург» — «Спартак»: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Спартак
    «Металлург» одолел «Спартак» (4:0) в 1-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе магнитогорской команды голы записали на свой счет Люк Джонсон (в большинстве), Дмитрий Силантьев, Егор Яковлев и Никита Гребенкин.

    КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч.
    «Металлург» — «Спартак» 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
    Голы: Джонсон — 3 (бол. Пресс, Юров), 08:35 — 1:0. Силантьев — 1 (Еременко), 12:13 — 2:0. Яковлев — 2 (Канцеров, Силантьев), 36:31 — 3:0. Гребенкин — 2 (ПВ.), 59:39 — 4:0Вратари: Набоков — НиколаевБроски: 38 (9+18+11) — 34 (11+10+13)Штраф: 6 — 10

    После этого матча «Металлург» повел в серии со «Спартаком» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 19-го марта в Магнитогорске.

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