Леонтьев об игре «Нефтехимика»: Уверен, что все получится в следующем сезоне

Главный тренерподвел итоги нынешнего сезона КХЛ.

«В принципе, всё уже сказано. Прошедший сезон оказался не таким, каким мы его запланировали. Поэтому хоть и сыграли неплохо, но первые восемь матчей, где мы пропускали по 4,5 гола за игру и набрали три очка, не дали нам момента, чтобы войти в плей-офф. Именно тех потерянных баллов нам и не хватило. Но в ходе сезона у нас произошли изменения.

Во вратарской линии у нас игра-то была. Все матчи бились, и зрителям это нравится. Повторю: по рейтингу народной любви у нас пятое место в России. Это самый главный показатель. Зритель на нас ходит, он нас поддерживает. За это им огромная благодарность.

Мы отдаёмся в каждом матче. Позитив есть. И сейчас, на фоне того, что мы активно ведём селекционную работу, уже договорились с рядом игроков. И смотрим с оптимизмом в будущее. Поэтому уверен, что у нас всё будет, всё получится.

А так, каждый матч прошедшего сезона был боевым, интересным. Мы хоть и набрали больше 50% очков, но на плей-офф нам не хватило немного. Лига сильная, лига растёт, конкуренция возрастает. Тем более на Востоке. Но мы на это скидку не делаем, у нас свои цели и задачи. Уверен, что всё получится в следующем сезоне», — передаёт слова Леонтьева Чемпионат.

По итогам нынешнего сезона «Нефтехимик» занял 9-е место в таблице Восточной конференции с 69-ю очками в активе. «Волки» отстали от зоны плей-офф на 2 балла.

Ранее генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов также высказался о результатах команды в сезоне 2023/2024.