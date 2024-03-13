Капризов о Хуснутдинове: Просто дайте ему немного времени

Нападающийвысказался об игре новичка команды

«Я никогда не играл с ним или против него. Когда я играл в КХЛ, он выступал в юниорской лиге. Я видел его игру всего пару раз по телевизору. Он довольно быстрый, и у него хорошее видение площадки и отличное владение клюшкой. Он хороший игрок, просто дайте ему немного времени, и мы увидим, на что он способен.

Мой дебют был другим, потому что это был год пандемии. Никаких болельщиков, только две команды, играющие друг против друга, и это было не громко, и атмосфера была другой.

Для него будет приятно дебютировать таким образом. Если его дебют будет на домашней площадке, то здесь будет очень шумно, и болельщики могут ему помочь», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

После 66-и сыгранных матчей «Миннесота» занимает 9-е место в таблице Запада с 71-м баллом в активе.

Напомним, что после окончания регулярного чемпионата в КХЛ Хуснутдинов подписал контракт новичка с «Миннесотой». Игрок может дебютировать за «Уайлд» уже в ближайших матчах.