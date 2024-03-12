Марнер не сыграет за «Торонто» в следующем матче из-за травмы

Главный тренерзаявил, что нападающий «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ противв ночь на 15-е марта.

«Митч вернётся со дня на день и вряд ли сыграет в следующем матче. Мы думаем, что сейчас важно дать ему отдохнуть и восстановиться несколько дней», — цитирует главного тренера «Торонто» пресс-служба клуба.

Отмечается, что Марнер получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном» (1:4). К тому же, канадец пропустил встречу с «Монреалем» (3:2).

В нынешнем сезоне Марнер провел 62 матча за «Торонто», забросил 25 шайб и сделал 51 голевую передачу. «Мэйпл Лифс» занимают 5-е место в таблице Востока с 82 очками в активе.