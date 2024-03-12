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    Марнер не сыграет за «Торонто» в следующем матче из-за травмы

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз
    Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф заявил, что нападающий «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» в ночь на 15-е марта.

    Митчелл Марнер
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    Митчелл Марнер

    «Митч вернётся со дня на день и вряд ли сыграет в следующем матче. Мы думаем, что сейчас важно дать ему отдохнуть и восстановиться несколько дней», — цитирует главного тренера «Торонто» пресс-служба клуба.

    Отмечается, что Марнер получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном» (1:4). К тому же, канадец пропустил встречу с «Монреалем» (3:2).

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    • В нынешнем сезоне Марнер провел 62 матча за «Торонто», забросил 25 шайб и сделал 51 голевую передачу. «Мэйпл Лифс» занимают 5-е место в таблице Востока с 82 очками в активе.

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