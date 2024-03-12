НХЛ. «Рейнджерс» взял верх над «Нью-Джерси», «Вашингтон» уступил «Виннипегу»

«Бостон» — «Сент-Луис» — 1:5
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Сент-Луис» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Голы: Капанен — 5 (Крюг, Саад), 10:13 — 0:1. Томас — 21 (бол., Бучневич, Фолк), 17:59 — 0:2. Хэйс — 12 (Капанен, Кэссел), 24:31 — 0:3. Саад — 19 (Хэйс, Капанен), 35:25 — 0:4. Пастрняк — 41 (Шаттенкирк, Заха), 41:48 — 1:4. Торопченко — 12 (п.в., Парэйко, Ледди), 51:27 — 1:5Вратари: Суэймен (51:15 — 51:27, 52:43 — 53:13) — ХоферШтраф: 6 — 6Броски: 37 (12+12+13) — 22 (10+7+5)
«Бостон» — «Сент-Луис» — 1:5
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Зибанежад — 20 (Крайдер), 32:25 — 1:0. Густафссон — 6 (Джонс, Веси), 39:08 — 2:0. Немец — 3 (Д. Хьюз, Хишир), 57:26 — 2:1. Трочек — 24 (п.в., Веси), 58:47 — 3:1Вратари: Куик — Кяхкенен (57:23 — 57:26, 58:02 — 58:47)Штраф: 21 — 18Броски: 26 (12+8+6) — 20 (6+7+7)
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:1
«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Пионк — 5 (Эпплтон, Лаури), 10:05 — 1:0. Иафалло — 9 (Моррисси, Демело), 28:16 — 2:0. Коннор — 27 (Шайфли, Элерс), 50:00 — 3:0Вратари: Хеллибак — ЛиндгренШтраф: 4 — 4Броски: 29 (12+8+9) — 23 (5+11+7)
«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:0
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 3:0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Кемпе — 20 (Спенс, Лафферье), 27:14 — 1:0. Дано — 15 (Мур, Даути), 46:07 — 2:0. Мур — 25 (п.в.), 57:38 — 3:0Вратари: Риттих — Сорокин (57:15 — 57:38)Штраф: 10 — 6Броски: 25 (5+12+8) — 26 (7+6+13)
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 3:0