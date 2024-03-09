Тренер «Колорадо» о Ничушкине: Выйти после такого на лед и забросить в овертайме — это потрясающе

Главный тренер «Колорадо»признался, что его удивила играв матче с(2:1 ОТ).

Россиянин стал автором победной шайбы, поразив ворота «Уайлд» в овертайме.

Ничушкин провел первый матч почти за два месяца. Он прошел программу помощи игрокам НХЛ, после чего в конце февраля возобновил тренировки и был допущен к участию в матчах.

«Здорово, что он вернулся, и здорово видеть поддержку, которую он получает от наших болельщиков. Это поможет ему морально, ведь он чувствует поддержку сообщества и наших фанатов.

Очень важно иметь возможность вернуться в игру после долгого отсутствия. Выйти после такого на лед и забросить в овертайме — это потрясающе», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.