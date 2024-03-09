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    Тренер «Колорадо» о Ничушкине: Выйти после такого на лед и забросить в овертайме — это потрясающе

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Колорадо Эвеланш НХЛ
    Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар признался, что его удивила игра Валерия Ничушкина в матче с «Миннесотой» (2:1 ОТ).

    Валерий Ничушкин
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    Валерий Ничушкин

    Россиянин стал автором победной шайбы, поразив ворота «Уайлд» в овертайме.

    Ничушкин провел первый матч почти за два месяца. Он прошел программу помощи игрокам НХЛ, после чего в конце февраля возобновил тренировки и был допущен к участию в матчах.

    «Здорово, что он вернулся, и здорово видеть поддержку, которую он получает от наших болельщиков. Это поможет ему морально, ведь он чувствует поддержку сообщества и наших фанатов.

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    • Очень важно иметь возможность вернуться в игру после долгого отсутствия. Выйти после такого на лед и забросить в овертайме — это потрясающе», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

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