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    Кузнецов о переходе в «Каролину»: Это моя последняя возможность, мой последний шанс

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    Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов высказался о своем переходе из «Вашингтона» в стан «ураганов».

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Ожидания большие… В последнее время я не играю так, как должен, и я это принимаю, я работаю над этим, и это меня не радует. Я знаю, как играет эта команда и как нужно играть мне. В конце концов, нужно показывать мастерство на льду, нужно принимать решения.

    Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Я совершил много ошибок в своей жизни, и лучший способ извиниться перед людьми — это оказать большое влияние на игру.

    Я никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом… Я многому учусь. Это моя последняя возможность, это мой последний шанс, сейчас всё в моей власти», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

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    • Напомним, что Кузнецов прошел процедуру помощи игрокам в НХЛ. После возвращения форвард был выставлен на драфт отказов руководством «Вашингтона». После этого Кузнецов был обменян в «Каролину».

    В нынешнем сезоне форвард провел 43 матча за столичную команду, забросил 6 шайб и сделал 11 голевых передач.

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