НХЛ. «Бостон» выиграл у «Торонто», «Тампа» уступила «Калгари», «Вашингтон» разгромил «Питтсбург»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» — «Торонто» — 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Торонто» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) Голы: Пастрняк — 39 (бол., Дебраск, Маршан), 5:37 — 1:0. Фредерик — 17, 24:16 — 2:0. Марнер — 25 (бол., Лильегрен), 27:56 — 2:1. Гики — 15 (бол., Шаттенкирк, Заха), 37:16 — 3:1. Карло — 4 (Маршан, Дебраск), 38:23 — 4:1Вратари: Суэймен — Уолл (24:56 — 25:00)Штраф: 24 — 26Броски: 26 (9+12+5) — 29 (7+12+10)

«Бостон» — «Торонто» — 4:1

«Каролина» — «Монреаль» — 4:1

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей. В его активе 39 (14+25) очков в 41 матче сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Монреаль» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Рой — 3 (Ньюхук), 5:53 — 0:1. Шей — 9 (Свечников, Нечас), 13:02 — 1:1. Ноесен — 14 (Друри, Чатфилд), 39:35 — 2:1. Шей — 10 (Пеши, Ахо), 55:31 — 3:1. Свечников — 14 (п.в., Терявяйнен), 58:57 — 4:1Вратари: Андерсен (14:30 — 14:50, 53:55 — 54:43) — Монтембо (58:28 — 58:57)Штраф: 12 — 10Броски: 39 (8+13+18) — 25 (7+11+7)

«Каролина» — «Монреаль» — 4:1

«Коламбус» — «Эдмонтон» — 4:2

Одну из четырех шайб в ворота «Эдмонтона» забросил Дмитрий Воронков. Для россиянина, который проводит дебютный сезон в НХЛ, этот гол стал 17-м в текущей регулярке.

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 31.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Эдмонтон» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) Голы: Оливье — 3 (Керали, Дэнфорт), 6:20 — 1:0. Нюландер — 5 (Силлинджер), 14:54 — 2:0. Воронков — 17, 15:21 — 3:0. Хаймэн — 45 (Макдэвид, Драйзайтль), 21:11 — 3:1. Перри — 9 (бол., Кейн, Нерс), 52:08 — 3:2. Рословик — 6 (п.в., Тексье, Гудбрэнсон), 59:40 — 4:2Вратари: Тарасов — Пикар (58:43 — 59:40)Штраф: 13 — 9Броски: 34 (10+13+11) — 31 (11+10+10)

«Коламбус» — «Эдмонтон» — 4:2

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 4:1

Швейцарский нападающий «Нью-Джерси» Тимо Майер стал автором хет-трика и результативной передачи.

«Нью-Джерси» выиграл первый матч после трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Майер — 15 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 13:24 — 1:0. Майер — 16 (Палат, Марино), 16:04 — 2:0. Саад — 18 (Перунович, Сканделла), 29:03 — 2:1. Майер — 17 (Палат, Хишир), 36:40 — 3:1. Хаула — 13 (п.в., Майер), 59:01 — 4:1Вратари: Доус — Биннингтон (57:29 — 59:01)Штраф: 6 — 4Броски: 33 (16+10+7) — 24 (5+11+8)

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 4:1

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 0:6

Капитан «Вашингтон» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В его активе 47 (18+29) очков в 58 играх сезона.

Овечкин забил 840-й гол в НХЛ. Для повторения рекорда Уэйна Гретцки ему надо забросить еще 54 шайбы.

Третьей звездой матча стал 20-летний Иван Мирошниченко, забросивший первую шайбу в НХЛ.

«Питтсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Вашингтон» — 0:6 (0:1, 0:4, 0:1) Голы: Уилсон — 14 (мен., Маленстин), 1:51 — 0:1. Овечкин — 18 (бол., Строум, Карлсон), 20:30 — 0:2. Дженсен — 1 (Маленстин), 23:16 — 0:3. Лапьер — 6 (ван Римсдайк, Овечкин), 28:50 — 0:4. Мирошниченко — 1 (Строум, Милано), 36:21 — 0:5. Милано — 9 (Алексеев, Строум), 42:13 — 0:6Вратари: Джерри (Неделькович, 28:50) — ЛиндгренШтраф: 15 — 13Броски: 39 (14+15+10) — 29 (15+9+5)

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 0:6

«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 3:6

Лидер «Тампы» Никита Кучеров отметился лишь одной результативной передачей в этой игре. Россиянин набрал 106 (38+68) очков в 63 играх сезона и второе место в гонке бомбардиров.

«Калгари» выиграл шесть из семи последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Калгари» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) Голы: Хант — 2 (Шарангович), 11:40 — 0:1. Шири — 2 (Пол, Хедман), 14:28 — 1:1. Шарангович — 24 (Юбердо, Уигар), 26:11 — 1:2. Шарангович — 25 (Коронато), 28:34 — 1:3. Пеллетье — 1 (Кузьменко, Хенли), 29:25 — 1:4. Чирелли — 14 (Стэмкос, Кучеров), 32:29 — 2:4. Коулмэн — 26 (Шарангович, Юбердо), 46:04 — 2:5. Манджапане — 13 (п.в., Баклунд, Уигар), 52:17 — 2:6. Эйссимонт — 9 (Шири, Пол), 54:35 — 3:6Вратари: Василевский (52:05 — 52:17) — МаркстремШтраф: 10 — 10Броски: 22 (6+6+10) — 24 (7+8+9)

«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 3:6

«Флорида» — «Филадельфия» — 1:2

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 26.

«Флорида» проиграла первый матч после серии из шести побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Филадельфия» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Пелинг — 8 (Йорк, Санхейм), 20:10 — 0:1. Форслинг — 10 (Экблад, Лунделл), 27:12 — 1:1. Хэтэуэй — 7 (Стаал, Кэйтс), 59:38 — 1:2Вратари: Бобровский (59:38) — ЭрссонШтраф: 4 — 4Броски: 30 (13+10+7) — 26 (6+8+12)

«Флорида» — «Филадельфия» — 1:2

«Нэшвилл» — «Баффало» — 4:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Баффало» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) Голы: Форсберг — 31 (бол., Йоси, Нюквист), 3:53 — 1:0. Байрам — 9 (Далин, Кребс), 4:23 — 1:1. Евангелиста — 12 (бол., Янковски, Новак), 16:15 — 2:1. Форсберг — 32 (Нюквист, О`Райлли), 41:49 — 3:1. Форсберг — 33 (Лозон, Нюквист), 46:43 — 4:1. Пауэр — 5 (Байрам), 52:52 — 4:2Вратари: Сарос — Комри (33:11 — 33:24, 57:00)Штраф: 6 — 6Броски: 25 (9+9+7) — 28 (9+7+12)

«Нэшвилл» — «Баффало» — 4:2

«Аризона» — «Миннесота» — 2:5

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил 30-й гол в сезоне. Россиянин набрал 67 (30+37) очков в 56 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Миннесота» — 2:5 (0:0, 0:1, 2:4) Голы: Капризов — 30 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 21:51 — 0:1. Келлер — 23 (бол., Хейтон, Шмальц), 41:21 — 1:1. Карконе — 18 (О`Брайен, Макбэйн), 41:28 — 2:1. Богосян — 2 (Хартман, Зуккарелло), 42:00 — 2:2. Эрикссон Эк — 30 (Зуккарелло), 47:16 — 2:3. Фэйбер — 4 (п.в., Хартман), 58:48 — 2:4. Девар — 10 (п.в., Бродин, Бекман), 59:33 — 2:5Вратари: Веймелка (57:45 — 58:48, 59:24 — 59:33) — ФлериШтраф: 6 — 8Броски: 25 (7+11+7) — 28 (7+11+10)

«Аризона» — «Миннесота» — 2:5

«Вегас» — «Ванкувер» — 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Ванкувер» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) Голы: Хьюз — 13 (бол., Петтерссон, Босер), 6:01 — 0:1. Ди Джузеппе — 4 (Хегландер, Джулсен), 6:56 — 0:2. Амадио — 12 (Пьетранджело, Руа), 23:50 — 1:2. Гарлэнд — 13 (Линдхольм), 35:58 — 1:3Вратари: Хилл (57:25) — ДемкоШтраф: 8 — 4Броски: 28 (7+10+11) — 35 (16+15+4)

«Вегас» — «Ванкувер» — 2:5

«Лос-Анджелес» — «Оттава» — 4:3 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Оттава» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) Голы: Кубалик — 10 (бол., Сандерсон, Штюцле), 7:33 — 0:1. Байфилд — 19 (Лизотт, Гавриков), 33:24 — 1:1. Ткачак — 27 (Пинто, Батерсон), 33:39 — 1:2. Дюбуа — 14 (Копитар, Рой), 50:24 — 2:2. Мовераре — 1 (Даути, Копитар), 51:46 — 3:2. Батерсон — 22 (Зуб, Пинто), 55:37 — 3:3. Фиала — 20 (Рой), 62:00 — 4:3Вратари: Тэлбот (49:49 — 50:24, 62:00) — Корписало (62:00)Штраф: 10 — 2Броски: 35 (10+10+12+3) — 31 (10+11+9+1)

«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 2:7

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 2:7 (0:2, 2:4, 0:1) Голы: Добсон — 9 (Пажо, Ли), 0:19 — 0:1. Романов — 7 (Хорват, Нельсон), 18:31 — 0:2. Бордело — 2 (бол., Эклунд, Зеттерлунд), 22:45 — 1:2. Хорват — 25, 31:24 — 1:3. Хоффман — 10 (Смит), 31:49 — 2:3. Маклин — 3 (Мартин, Пелек), 32:04 — 2:4. Барзал — 20 (Нельсон), 34:21 — 2:5. Ахо — 2 (Хорват, Нельсон), 36:25 — 2:6. Ли — 17 (бол., Энгвалль, Пулок), 48:08 — 2:7Вратари: Хрона — СорокинШтраф: 6 — 4Броски: 25 (9+6+10) — 33 (12+13+8)