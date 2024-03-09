НХЛ. «Колорадо» выиграл у «Миннесоты», Ничушкин забил победный гол

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Аризона» — «Детройт» — 4:0
Вратарь
Коннор Ингрэм отразил все 28 бросков соперника и был признан первой звездой матча. Канадец сделал шестой шатаут в сезоне и делит первое место по этому показателю с вратарем «Питтсбурга» Тристаном Джерри.
«Детройт» проиграл четвертый матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Детройт» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Голы: Макбэйн — 7 (О`Брайен, Карконе), 2:35 — 1:0. Керфут — 11 (Вялимяки, Бьюгстад), 8:05 — 2:0. Кули — 11 (бол., Маччелли, Мозер), 17:04 — 3:0. Бьюгстад — 15 (Шмальц), 28:16 — 4:0 Вратари: Ингрэм — Лайон Штраф: 2 — 4 Броски: 24 (10+9+5) — 28 (6+17+5)
VIDEO
«Аризона» — «Детройт» — 4:0
«Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 ОТ
Автором победного гола стал нападающий «Колорадо»
Валерий Ничушкин, поразивший ворота гостей в овертайме.
Ничушкин провел первый матч почти за два месяца. Россиянин прошел программу помощи игрокам НХЛ, после чего в конце февраля возобновил тренировки и был допущен к участию в матчах.
В текущем сезоне Ничушкин набрал 43 (23+20) очка в 41 игре.
Второй звездой матча стал вратарь
Александр Георгиев, отразивший 29 бросков из 30.
«Колорадо» выиграл пять из шести последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Лехконен — 11 (Маккиннон), 0:42 — 1:0. Фэйбер — 5 (Капризов, Эрикссон Эк), 30:44 — 1:1. Ничушкин — 23 (бол., Рантанен, Маккиннон), 62:32 — 2:1 Вратари: Георгиев (62:32) — Густавссон (54:03 — 54:05, 62:32) Штраф: 8 — 8 Броски: 41 (12+7+18+4) — 30 (11+12+7+0)
VIDEO
«Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 ОТ
«Анахайм» — «Даллас» — 2:6
«Даллас» продлил победную серию до четырех матчей.
Защитник «Анахайма»
Павел Минтюков отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом своей команды. Россиянин набрал 25 (3+22) очка в 52 матчах сезона.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Даллас» — 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)
Голы: Танев — 2 (Хинтц, Линделл), 1:14 — 0:1. Хинтц — 26 (бол., Хейсканен, Бенн), 17:19 — 0:2. Факса — 5 (Стил, Павелски), 18:56 — 0:3. Бенн — 12 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:31 — 0:4. Строум — 11 (Ватрано, Минтюков), 26:06 — 1:4. Марчмент — 19 (Робертсон), 34:18 — 1:5. Киллорн — 11 (бол., Строум, Фаулер), 44:13 — 2:5. Павелски — 22 (бол., Хинтц, Дюшен), 47:18 — 2:6 Вратари: Гибсон — Эттингер (31:19 — 31:21) Штраф: 10 — 8 Броски: 27 (8+5+14) — 36 (20+6+10)
VIDEO
«Анахайм» — «Даллас» — 2:6
«Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3
Нападающий «Виннипега»
Владислав Наместников записал себе в активе результативный пас. В текущей регулярке россиянин набрал 30 (8+22) очков в 59 матчах.
«Виннипег» выиграл три из четырех последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Голы: Шайфли — 19 (Наместников, Моррисси), 47:15 — 0:1. Лаури — 10 (Нидеррайтер, Эпплтон), 51:28 — 0:2. Элерс — 19 (п.в., Монахэн, Иафалло), 59:10 — 0:3 Вратари: Даккорд (58:26 — 59:10) — Броссуа Штраф: 0 — 2 Броски: 17 (8+4+5) — 32 (9+9+14)
VIDEO
«Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3