НХЛ. «Колорадо» выиграл у «Миннесоты», Ничушкин забил победный гол

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Аризона» — «Детройт» — 4:0

Вратарь Коннор Ингрэм отразил все 28 бросков соперника и был признан первой звездой матча. Канадец сделал шестой шатаут в сезоне и делит первое место по этому показателю с вратарем «Питтсбурга» Тристаном Джерри.

«Детройт» проиграл четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Детройт» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Голы: Макбэйн — 7 (О`Брайен, Карконе), 2:35 — 1:0. Керфут — 11 (Вялимяки, Бьюгстад), 8:05 — 2:0. Кули — 11 (бол., Маччелли, Мозер), 17:04 — 3:0. Бьюгстад — 15 (Шмальц), 28:16 — 4:0Вратари: Ингрэм — ЛайонШтраф: 2 — 4Броски: 24 (10+9+5) — 28 (6+17+5)

«Аризона» — «Детройт» — 4:0

«Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 ОТ

Автором победного гола стал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, поразивший ворота гостей в овертайме.

Ничушкин провел первый матч почти за два месяца. Россиянин прошел программу помощи игрокам НХЛ, после чего в конце февраля возобновил тренировки и был допущен к участию в матчах.

В текущем сезоне Ничушкин набрал 43 (23+20) очка в 41 игре.

Второй звездой матча стал вратарь Александр Георгиев, отразивший 29 бросков из 30.

«Колорадо» выиграл пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Лехконен — 11 (Маккиннон), 0:42 — 1:0. Фэйбер — 5 (Капризов, Эрикссон Эк), 30:44 — 1:1. Ничушкин — 23 (бол., Рантанен, Маккиннон), 62:32 — 2:1Вратари: Георгиев (62:32) — Густавссон (54:03 — 54:05, 62:32)Штраф: 8 — 8Броски: 41 (12+7+18+4) — 30 (11+12+7+0)

«Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 ОТ

«Анахайм» — «Даллас» — 2:6

«Даллас» продлил победную серию до четырех матчей.

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом своей команды. Россиянин набрал 25 (3+22) очка в 52 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Даллас» — 2:6 (0:3, 1:2, 1:1) Голы: Танев — 2 (Хинтц, Линделл), 1:14 — 0:1. Хинтц — 26 (бол., Хейсканен, Бенн), 17:19 — 0:2. Факса — 5 (Стил, Павелски), 18:56 — 0:3. Бенн — 12 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:31 — 0:4. Строум — 11 (Ватрано, Минтюков), 26:06 — 1:4. Марчмент — 19 (Робертсон), 34:18 — 1:5. Киллорн — 11 (бол., Строум, Фаулер), 44:13 — 2:5. Павелски — 22 (бол., Хинтц, Дюшен), 47:18 — 2:6Вратари: Гибсон — Эттингер (31:19 — 31:21)Штраф: 10 — 8Броски: 27 (8+5+14) — 36 (20+6+10)

«Анахайм» — «Даллас» — 2:6

«Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников записал себе в активе результативный пас. В текущей регулярке россиянин набрал 30 (8+22) очков в 59 матчах.

«Виннипег» выиграл три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) Голы: Шайфли — 19 (Наместников, Моррисси), 47:15 — 0:1. Лаури — 10 (Нидеррайтер, Эпплтон), 51:28 — 0:2. Элерс — 19 (п.в., Монахэн, Иафалло), 59:10 — 0:3Вратари: Даккорд (58:26 — 59:10) — БроссуаШтраф: 0 — 2Броски: 17 (8+4+5) — 32 (9+9+14)