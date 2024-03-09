ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Колорадо» выиграл у «Миннесоты», Ничушкин забил победный гол

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 марта

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Аризона Койотс Детройт Ред Уингз Колорадо Эвеланш Миннесота Уайлд Анахайм Дакс Даллас Старз Сиэтл Кракен Виннипег Джетс
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Канчельскис«Американские хозяева "МЮ" думают только о деньгах». Андрей Канчельскис — о титульной гонке в Англии, интриге в РПЛ и своем новом клубе Дмитрий Булыкин«В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях «Ростов» — «Краснодар»Подарок для «Зенита». Ростовчане обыграли «Краснодар», убив чемпионскую интригу
    Все новости спорта
    Валерий Ничушкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Ничушкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Аризона» — «Детройт» — 4:0

    Вратарь Коннор Ингрэм отразил все 28 бросков соперника и был признан первой звездой матча. Канадец сделал шестой шатаут в сезоне и делит первое место по этому показателю с вратарем «Питтсбурга» Тристаном Джерри.

    «Детройт» проиграл четвертый матч подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Детройт» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Макбэйн — 7 (О`Брайен, Карконе), 2:35 — 1:0. Керфут — 11 (Вялимяки, Бьюгстад), 8:05 — 2:0. Кули — 11 (бол., Маччелли, Мозер), 17:04 — 3:0. Бьюгстад — 15 (Шмальц), 28:16 — 4:0Вратари: Ингрэм — ЛайонШтраф: 2 — 4Броски: 24 (10+9+5) — 28 (6+17+5)

    «Аризона» — «Детройт» — 4:0

    «Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 ОТ

    Автором победного гола стал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, поразивший ворота гостей в овертайме.

    Ничушкин провел первый матч почти за два месяца. Россиянин прошел программу помощи игрокам НХЛ, после чего в конце февраля возобновил тренировки и был допущен к участию в матчах.

    В текущем сезоне Ничушкин набрал 43 (23+20) очка в 41 игре.

    Второй звездой матча стал вратарь Александр Георгиев, отразивший 29 бросков из 30.

    «Колорадо» выиграл пять из шести последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Лехконен — 11 (Маккиннон), 0:42 — 1:0. Фэйбер — 5 (Капризов, Эрикссон Эк), 30:44 — 1:1. Ничушкин — 23 (бол., Рантанен, Маккиннон), 62:32 — 2:1Вратари: Георгиев (62:32) — Густавссон (54:03 — 54:05, 62:32)Штраф: 8 — 8Броски: 41 (12+7+18+4) — 30 (11+12+7+0)

    «Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 ОТ

    «Анахайм» — «Даллас» — 2:6

    «Даллас» продлил победную серию до четырех матчей.

    Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом своей команды. Россиянин набрал 25 (3+22) очка в 52 матчах сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Даллас» — 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)
    Голы: Танев — 2 (Хинтц, Линделл), 1:14 — 0:1. Хинтц — 26 (бол., Хейсканен, Бенн), 17:19 — 0:2. Факса — 5 (Стил, Павелски), 18:56 — 0:3. Бенн — 12 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:31 — 0:4. Строум — 11 (Ватрано, Минтюков), 26:06 — 1:4. Марчмент — 19 (Робертсон), 34:18 — 1:5. Киллорн — 11 (бол., Строум, Фаулер), 44:13 — 2:5. Павелски — 22 (бол., Хинтц, Дюшен), 47:18 — 2:6Вратари: Гибсон — Эттингер (31:19 — 31:21)Штраф: 10 — 8Броски: 27 (8+5+14) — 36 (20+6+10)

    «Анахайм» — «Даллас» — 2:6

    «Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3

    Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников записал себе в активе результативный пас. В текущей регулярке россиянин набрал 30 (8+22) очков в 59 матчах.

    «Виннипег» выиграл три из четырех последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
    Голы: Шайфли — 19 (Наместников, Моррисси), 47:15 — 0:1. Лаури — 10 (Нидеррайтер, Эпплтон), 51:28 — 0:2. Элерс — 19 (п.в., Монахэн, Иафалло), 59:10 — 0:3Вратари: Даккорд (58:26 — 59:10) — БроссуаШтраф: 0 — 2Броски: 17 (8+4+5) — 32 (9+9+14)

    «Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие