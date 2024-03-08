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    • «Ак Барс» проиграл серию плей-офф с «Автомобилистом» и завершил сезон
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    Билялетдинов: Я считаю, что мы не должны были сыграть таким образом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал вылет команды из плей-офф.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Итоги сезона рановато подводить. Что касается серии, я считаю, что мы не должны были сыграть таким образом. Подвела наша дисциплина, в общем-то, первые матчи из-за этого проиграли. В Екатеринбурге была хорошая игра, и по результату, и по содержанию. Сегодняшняя игра намного слабее.

    Насколько тяжело проиграть все игры в Казани? Мне тяжело, не знаю, как хоккеистам.

    Прессинг соперника? У нас не было вопросов с прессингом. Не могли преодолеть оборону после построения, были вопросы. Мы тоже хорошо прессинговали, но не могли реализовать моменты, которые создавали», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

    Напомним, что «Ак Барс» проиграл в серии «Автомобилисту» со счетом 1:4.

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