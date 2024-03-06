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    Тренер «Херши»: Кузнецов 50 дней не катался, но сегодня был одним из самых ловких игроков на льду

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Главный тренер «Херши» Тодд Нельсон оценил тренировку Евгения Кузнецова в составе команды.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Естественно, это очень талантливый игрок. Он 50 дней не катался, но сегодня был одним из самых ловких игроков на льду. Это невероятно. Многие наши ребята равняются на такого парня», — цитирует Нельсона пресс-служба клуба.

    Напомним, Кузнецов находился программе помощи игрокам НХЛ и после ее окончания был выставлен руководством столичного клуба на драфт отказов, где им никто не заинтересовался.

    Согласно правилам, Кузнецов должен отправится в фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарс», выступающий в АХЛ.

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