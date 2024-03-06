Тренер «Херши»: Кузнецов 50 дней не катался, но сегодня был одним из самых ловких игроков на льду

Евгений Кузнецов Фото: globallookpress.com
«Естественно, это очень талантливый игрок. Он 50 дней не катался, но сегодня был одним из самых ловких игроков на льду. Это невероятно. Многие наши ребята равняются на такого парня», — цитирует Нельсона пресс-служба клуба.
Напомним, Кузнецов находился программе помощи игрокам НХЛ и после ее окончания был выставлен руководством столичного клуба на драфт отказов, где им никто не заинтересовался.
Согласно правилам, Кузнецов должен отправится в фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарс», выступающий в АХЛ.