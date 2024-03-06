«Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 0:5, обзор голов

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагаринана выезде обыгралсо счетом 5:0.

Автором дубля стал Дмитрий Юдин, еще по одной шайбе забросили Семен Кошелев, Никита Дыняк и Евгений Свечников.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) Голы: Кошелев — 1 (Миллер, Юдин), 4:22 — 0:1. Юдин — 1 (Радулов, Миллер), 6:13 — 0:2. Дыняк — 1 (Миллер, Билялов), 30:23 — 0:3. Свечников — 1 (Петров, Шипачев), 56:31 — 0:4. Юдин — 2 (бол., Радулов), 59:54 — 0:5Вратари: Аликин (Галкин, 6:13) — БиляловШтраф: 6 — 4Броски: 27 (6+11+10) — 27 (12+7+8)

«Ак Барс» одержал первую победу в серии и избежал вылета из плей-офф. Теперь счет 3:1 в пользу «Автомобилиста». Пятый матч серии пройдёт в Казани 8 марта.