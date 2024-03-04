ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»Неуступчивые середняки атакуют фаворитов, «Автомобилист» и «Авангард» уходят в отрыв
  • 19:29
    • «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
  • 19:22
    • «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и повел в серии 3-0
  • 17:27
    • Источник: Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам
  • 15:26
    • Де Йонг и Педри пропустят ближайшие матчи «Барселоны» из-за травм
    Все новости спорта

    Козлов: Тяжело играть в плей-офф, когда уже в первом периоде проигрываешь

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против «Трактора» (2:3).

    Виктор Козлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Козлов

    «Что в первой игре, что сегодня — тяжело играть в плей-офф, когда уже в первом периоде проигрываешь. Приходилось много сил тратить. К чему я говорю: нужно более сконцентрированно начинать нам матчи. Всё остальное, что по игровому времени в атаке, что по броскам, мы переиграли "Трактор". Но матч длится 60 минут.

    "Трактор" играл вязко и дисциплинированно в обороне. Мы всегда атаковали против трёх обороняющихся, у нас были хорошие моменты, но не всегда же мы будем на скоростях бегать.

    Была ли установка сыграть пожёстче? В плей-офф все играют без прокатов, тут уж приходится жертвовать собой», — цитирует Козлова «Чемпионат».

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Трактора». Четвертый матч серии пройдет 6 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа гостей?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Интер» разгромить «Дженоа»?
  • «Интер» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Московский этап серии начнется без размаха
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Сток Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие