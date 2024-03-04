Козлов: Тяжело играть в плей-офф, когда уже в первом периоде проигрываешь

Главный тренер уфимскоговысказался о матче против(2:3).

«Что в первой игре, что сегодня — тяжело играть в плей-офф, когда уже в первом периоде проигрываешь. Приходилось много сил тратить. К чему я говорю: нужно более сконцентрированно начинать нам матчи. Всё остальное, что по игровому времени в атаке, что по броскам, мы переиграли "Трактор". Но матч длится 60 минут.

"Трактор" играл вязко и дисциплинированно в обороне. Мы всегда атаковали против трёх обороняющихся, у нас были хорошие моменты, но не всегда же мы будем на скоростях бегать.

Была ли установка сыграть пожёстче? В плей-офф все играют без прокатов, тут уж приходится жертвовать собой», — цитирует Козлова «Чемпионат».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Трактора». Четвертый матч серии пройдет 6 марта.