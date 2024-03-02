Козлов: Согласен, что драки были на пользу «Салавату»

Главный тренер уфимскогоподвел итог матча против(4:1, 1-1).

«Эмоциональный матч. Для нас было важно выиграть, как и для "Трактора". Хорошо, что видеотренеры среагировали на первый гол. Счёт в серии 1-1, перемещаемся в Челябинск.

Обсуждали и индивидуально, и на собрании. Ребята хорошо отозвались. Согласен, что драки были на пользу "Салавату". Горжусь, как ребята выдержали удар. Что Лала, что Башка, боролись с ребятами, которые выше в весовой категории. Молодцы, дали отпор, постояли за себя. Это плей-офф, все хотят выиграть. Эмоции зашкаливали. Выстояли "4 на 6". Все ребята молодцы», — цитирует Козлова «Чемпионат».

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч серии состоится 4 марта в Челябинске. Начало — в 17.00 мск.