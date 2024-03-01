НХЛ. «Нэшвилл» разгромил «Миннесоту», «Тампа» уступила «Баффало», «Бостон» выиграл у «Вегаса»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Бостон» — «Вегас» — 5:4
Одним из лучших в составе «Бостона» был
Морган Гики. Канадский нападающий стал автором хет-трика.
«Бостон» прервал серию из трех поражений. «Вегас» проиграл четыре из пяти последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Вегас» — 5:4 (3:0, 1:3, 1:1)
Голы: Гики — 11 (Фредерик), 14:34 — 1:0. Боквист — 4 (Лауко, Шаттенкирк), 15:04 — 2:0. Гики — 12 (Пастрняк, Хейнен), 16:54 — 3:0. Коттер — 7 (Руа, Теодор), 21:48 — 3:1. Пьетранджело — 5 (Маршессо, Бриссон), 26:57 — 3:2. Гики — 13 (Пастрняк, Грызлик), 36:32 — 4:2. Амадио — 11 (Стивенсон, Макнэбб), 37:46 — 4:3. Стивенсон — 13 (мен., Уайтклауд), 45:01 — 4:4. Лорей — 4 (бол., Шаттенкирк, Койл), 55:23 — 5:4 Вратари: Суэймен — Хилл (58:09) Штраф: 4 — 4 Броски: 32 (16+7+9) — 36 (8+15+13)
VIDEO
«Бостон» — «Вегас» — 5:4
«Детройт» — «Айлендерс» — 3:5
Вратарь «Айлендерс»
Илья Сорокин отразил 22 броска из 25.
«Айлендерс» прервали шестиматчевую победную серию «Детройта».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Айлендерс» — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)
Голы: Нельсон — 25, 12:11 — 0:1. Сизикас — 7 (Пелек, Добсон), 16:18 — 0:2. Мяяття — 3 (Перрон, Велено), 25:04 — 1:2. Кейн — 13 (Ларкин, Питри), 40:10 — 2:2. Нельсон — 26 (бол.), 45:04 — 2:3. Мяяття — 4 (Гостисбеер, Спронг), 50:49 — 3:3. Барзал — 18, 53:58 — 3:4. Энгвалль — 7 (п.в., Хольмстрем, Сизикас), 59:24 — 3:5 Вратари: Лайон (58:22 — 59:24) — Сорокин Штраф: 6 — 4 Броски: 26 (6+9+11) — 27 (9+7+11)
VIDEO
«Детройт» — «Айлендерс» — 3:5
«Коламбус» — «Каролина» — 2:4
Российский вратарь «Коламбуса»
Даниил Тарасов отразил 28 бросков из 31.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Каролина» — 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Голы: Терявяйнен — 18, 20:53 — 0:1. Ахо — 23 (Шей, Пеши), 28:19 — 0:2. Силлинджер — 10 (Веренски, Нюландер), 29:56 — 1:2. Шей — 8 (Котканиеми, Бернс), 36:30 — 1:3. Нюландер — 1 (бол., Рословик, Дженнер), 48:41 — 2:3. Джарвис — 19 (п.в., Мартинук, Пеши), 59:45 — 2:4 Вратари: Тарасов (56:23 — 59:45) — Мартин Штраф: 4 — 6 Броски: 22 (4+10+8) — 34 (7+13+14)
VIDEO
«Коламбус» — «Каролина» — 2:4
«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:3 ОТ
«Баффало» забросил победную шайбу в овертайме после удаления нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.
В этом матче
Кучеров отметился результативной передачей. Теперь в его активе 104 (38+66) очка в текущей регулярке.
«Баффало» выиграл четыре из пяти последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Пойнт — 31 (бол., Кучеров, Хедман), 8:12 — 1:0. Так — 17, 10:59 — 1:1. Чаффи — 3 (Чернак, Чирелли), 37:18 — 2:1. Томпсон — 18 (бол., Далин), 51:33 — 2:2. Далин — 15 (бол., Миттельштадт, Гринуэй), 61:42 — 2:3 Вратари: Василевский — Луукконен Штраф: 6 — 6 Броски: 23 (8+8+7+0) — 23 (5+7+9+2)
VIDEO
«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:3 ОТ
«Торонто» — «Аризона» — 4:2
Одну из четырех шайб в ворота «Аризоны» отправил
Остон Мэттьюс, забивший 53-й гол в сезоне. Американец продолжает лидировать в гонке снайперов.
«Аризона» проиграла 14-й матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Аризона» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Найз — 11 (Марнер), 13:04 — 1:0. Бертуцци — 12 (Лагессон, Нюландер), 21:05 — 2:0. Мэттьюс — 53 (Нюландер, Найз), 33:12 — 3:0. Керфут — 10 (мен.), 34:39 — 3:1. Кули — 9 (Маччелли, Вялимяки), 49:52 — 3:2. Нюландер — 32 (п.в., Кампф), 59:00 — 4:2 Вратари: Уолл — Ингрэм (58:04 — 59:00, 59:08) Штраф: 5 — 17 Броски: 26 (8+14+4) — 32 (9+10+13)
VIDEO
«Торонто» — «Аризона» — 4:2
«Флорида» — «Монреаль» — 4:3 Б
«Флорида» выиграла девять из десяти последних матчей. Для «Монреаля» это поражение стало шестым в семи последних матчах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Монреаль» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Барков — 14 (Райнхарт, Верхэге), 7:01 — 1:0. Сузуки — 24 (Джекай, Савар), 8:24 — 1:1. Райнхарт — 40 (бол., Ткачак, Барков), 34:08 — 2:1. Слафковски — 13 (Сузуки), 39:59 — 2:2. Ньюхук — 9 (бол., Кофилд, Сузуки), 43:27 — 2:3. Райнхарт — 41 (мен., Барков), 53:05 — 3:3 Победный буллит: Лунделл Вратари: Столарз — Монтембо Штраф: 10 — 12 Броски: 36 (11+14+8+3) — 31 (11+9+9+2)
VIDEO
«Флорида» — «Монреаль» — 4:3 Б
«Даллас» — «Виннипег» — 4:1
Единственную шайбу «Виннипега» в этом матче забросил
Владислав Наместников, прервавший серию из 12 матчей без очков. Россиянин набрал 26 (7+19) очков в 55 играх сезона.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Виннипег» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы: Робертсон — 19 (Павелски), 6:52 — 1:0. Павелски — 21 (Хаканпяя, Хинтц), 16:41 — 2:0. Стэнковен — 3 (Джонстон, Бенн), 18:17 — 3:0. Наместников — 7 (бол., Элерс, Пионк), 33:24 — 3:1. Хинтц — 24 (п.в.), 58:50 — 4:1 Вратари: Эттингер — Хеллибак (57:28 — 58:50) Штраф: 2 — 4 Броски: 36 (10+10+16) — 26 (12+8+6)
VIDEO
«Даллас» — «Виннипег» — 4:1
«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:1
Одну из шайб в ворота «Миннесоты» отправил
Яков Тренин. Российский нападающий набрал 14 (10+4) очков в 58 матчах текущей регулярки.
«Нэшвилл» продлил победную серию до семи матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Голы: Девар — 9 (Духайм, Хартман), 9:51 — 0:1. Тренин — 10 (Йоси), 10:40 — 1:1. Смит — 8, 10:48 — 2:1. Форсберг — 29 (бол., Йоси, Нюквист), 37:55 — 3:1. Йоси — 15 (Сиссонс, Гласс), 41:32 — 4:1. О`Райлли — 21 (Нюквист, Каррье), 48:03 — 5:1. Макдона — 3 (Евангелиста, Сиссонс), 53:57 — 6:1 Вратари: Сарос — Густавссон Штраф: 15 — 13 Броски: 31 (13+6+12) — 34 (7+10+17)
VIDEO
«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:1
«Чикаго» — «Колорадо» — 0:5
Лидер «Колорадо»
Нэтан Маккиннон вторым в сезоне набрал 100 очков. В этом матче канадец отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Он занимает второе место в списке снайперов, отставая на четыре очка от Никиты Кучерова.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Колорадо» — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Голы: Паризе — 2 (Джонсон), 17:58 — 0:1. Колтон — 13 (бол., Паризе, Маккиннон), 26:56 — 0:2. Паризе — 3 (Джохансен, Друэн), 27:38 — 0:3. Тэйвз — 11 (Рантанен, Макар), 39:58 — 0:4. Маккиннон — 36 (Макар), 57:32 — 0:5 Вратари: Мразек — Аннунен Штраф: 7 — 7 Броски: 24 (13+5+6) — 33 (10+11+12)
VIDEO
«Чикаго» — «Колорадо» — 0:5
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 1:5
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы: Даути — 14 (Фиала, Мур), 13:19 — 0:1. Копитар — 18 (Байфилд, Даути), 25:14 — 0:2. Босер — 35 (бол., Миллер, Сутер), 42:55 — 1:2. Фиала — 18 (бол., Копитар, Даути), 44:27 — 1:3. Кларк — 2 (Байфилд, Льюис), 52:31 — 1:4. Мур — 23 (Фиала), 55:38 — 1:5 Вратари: Демко — Тэлбот Штраф: 6 — 8 Броски: 23 (3+10+10) — 20 (7+7+6)
VIDEO
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 1:5
«Сиэтл» — «Питтсбург» — 2:0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Питтсбург» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бьоркстранд — 15 (Веннберг, Борген), 12:25 — 1:0. Веннберг — 9 (бол., Ямамото, Толванен), 55:02 — 2:0 Вратари: Грубауэр — Джерри Штраф: 6 — 8 Броски: 28 (8+8+12) — 33 (18+10+5)
VIDEO
«Сиэтл» — «Питтсбург» — 2:0
«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 4:6
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)
Голы: Дюклер — 12 (Зеттерлунд, Охотюк), 2:47 — 1:0. Карлссон — 9 (Киллорн, Хенрик), 3:07 — 1:1. Лисон — 8 (мен., Минтюков, Гудас), 4:37 — 1:2. Киллорн — 8 (Хенрик, Линдстрем), 25:18 — 1:3. Хоффман — 9 (бол., Зеттерлунд, Гранлунд), 30:26 — 2:3. Эклунд — 9 (бол., Дюклер, Гранлунд), 35:40 — 3:3. Ватрано — 27 (бол., Лакомб, Строум), 37:35 — 3:4. Хенрик — 16 (бол., Лакомб, Строум), 38:41 — 3:5. Дюклер — 13 (бол., Гранлунд, Хоффман), 49:30 — 4:5. Лундестрем — 4 (п.в.), 59:36 — 4:6 Вратари: Кяхкенен (58:48 — 59:36) — Гибсон Штраф: 12 — 14 Броски: 28 (11+9+8) — 30 (7+10+13)