НХЛ. «Нэшвилл» разгромил «Миннесоту», «Тампа» уступила «Баффало», «Бостон» выиграл у «Вегаса»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» — «Вегас» — 5:4

Одним из лучших в составе «Бостона» был Морган Гики. Канадский нападающий стал автором хет-трика.

«Бостон» прервал серию из трех поражений. «Вегас» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вегас» — 5:4 (3:0, 1:3, 1:1) Голы: Гики — 11 (Фредерик), 14:34 — 1:0. Боквист — 4 (Лауко, Шаттенкирк), 15:04 — 2:0. Гики — 12 (Пастрняк, Хейнен), 16:54 — 3:0. Коттер — 7 (Руа, Теодор), 21:48 — 3:1. Пьетранджело — 5 (Маршессо, Бриссон), 26:57 — 3:2. Гики — 13 (Пастрняк, Грызлик), 36:32 — 4:2. Амадио — 11 (Стивенсон, Макнэбб), 37:46 — 4:3. Стивенсон — 13 (мен., Уайтклауд), 45:01 — 4:4. Лорей — 4 (бол., Шаттенкирк, Койл), 55:23 — 5:4Вратари: Суэймен — Хилл (58:09)Штраф: 4 — 4Броски: 32 (16+7+9) — 36 (8+15+13)

«Бостон» — «Вегас» — 5:4

«Детройт» — «Айлендерс» — 3:5

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 броска из 25.

«Айлендерс» прервали шестиматчевую победную серию «Детройта».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Айлендерс» — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3) Голы: Нельсон — 25, 12:11 — 0:1. Сизикас — 7 (Пелек, Добсон), 16:18 — 0:2. Мяяття — 3 (Перрон, Велено), 25:04 — 1:2. Кейн — 13 (Ларкин, Питри), 40:10 — 2:2. Нельсон — 26 (бол.), 45:04 — 2:3. Мяяття — 4 (Гостисбеер, Спронг), 50:49 — 3:3. Барзал — 18, 53:58 — 3:4. Энгвалль — 7 (п.в., Хольмстрем, Сизикас), 59:24 — 3:5Вратари: Лайон (58:22 — 59:24) — СорокинШтраф: 6 — 4Броски: 26 (6+9+11) — 27 (9+7+11)

«Детройт» — «Айлендерс» — 3:5

«Коламбус» — «Каролина» — 2:4

Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 28 бросков из 31.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Каролина» — 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) Голы: Терявяйнен — 18, 20:53 — 0:1. Ахо — 23 (Шей, Пеши), 28:19 — 0:2. Силлинджер — 10 (Веренски, Нюландер), 29:56 — 1:2. Шей — 8 (Котканиеми, Бернс), 36:30 — 1:3. Нюландер — 1 (бол., Рословик, Дженнер), 48:41 — 2:3. Джарвис — 19 (п.в., Мартинук, Пеши), 59:45 — 2:4Вратари: Тарасов (56:23 — 59:45) — МартинШтраф: 4 — 6Броски: 22 (4+10+8) — 34 (7+13+14)

«Коламбус» — «Каролина» — 2:4

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:3 ОТ

«Баффало» забросил победную шайбу в овертайме после удаления нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

В этом матче Кучеров отметился результативной передачей. Теперь в его активе 104 (38+66) очка в текущей регулярке.

«Баффало» выиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Пойнт — 31 (бол., Кучеров, Хедман), 8:12 — 1:0. Так — 17, 10:59 — 1:1. Чаффи — 3 (Чернак, Чирелли), 37:18 — 2:1. Томпсон — 18 (бол., Далин), 51:33 — 2:2. Далин — 15 (бол., Миттельштадт, Гринуэй), 61:42 — 2:3Вратари: Василевский — ЛуукконенШтраф: 6 — 6Броски: 23 (8+8+7+0) — 23 (5+7+9+2)

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:3 ОТ

«Торонто» — «Аризона» — 4:2

Одну из четырех шайб в ворота «Аризоны» отправил Остон Мэттьюс, забивший 53-й гол в сезоне. Американец продолжает лидировать в гонке снайперов.

«Аризона» проиграла 14-й матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Аризона» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Найз — 11 (Марнер), 13:04 — 1:0. Бертуцци — 12 (Лагессон, Нюландер), 21:05 — 2:0. Мэттьюс — 53 (Нюландер, Найз), 33:12 — 3:0. Керфут — 10 (мен.), 34:39 — 3:1. Кули — 9 (Маччелли, Вялимяки), 49:52 — 3:2. Нюландер — 32 (п.в., Кампф), 59:00 — 4:2Вратари: Уолл — Ингрэм (58:04 — 59:00, 59:08)Штраф: 5 — 17Броски: 26 (8+14+4) — 32 (9+10+13)

«Торонто» — «Аризона» — 4:2

«Флорида» — «Монреаль» — 4:3 Б

«Флорида» выиграла девять из десяти последних матчей. Для «Монреаля» это поражение стало шестым в семи последних матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Монреаль» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Барков — 14 (Райнхарт, Верхэге), 7:01 — 1:0. Сузуки — 24 (Джекай, Савар), 8:24 — 1:1. Райнхарт — 40 (бол., Ткачак, Барков), 34:08 — 2:1. Слафковски — 13 (Сузуки), 39:59 — 2:2. Ньюхук — 9 (бол., Кофилд, Сузуки), 43:27 — 2:3. Райнхарт — 41 (мен., Барков), 53:05 — 3:3Победный буллит: ЛунделлВратари: Столарз — МонтембоШтраф: 10 — 12Броски: 36 (11+14+8+3) — 31 (11+9+9+2)

«Флорида» — «Монреаль» — 4:3 Б

«Даллас» — «Виннипег» — 4:1

Единственную шайбу «Виннипега» в этом матче забросил Владислав Наместников, прервавший серию из 12 матчей без очков. Россиянин набрал 26 (7+19) очков в 55 играх сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Виннипег» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Голы: Робертсон — 19 (Павелски), 6:52 — 1:0. Павелски — 21 (Хаканпяя, Хинтц), 16:41 — 2:0. Стэнковен — 3 (Джонстон, Бенн), 18:17 — 3:0. Наместников — 7 (бол., Элерс, Пионк), 33:24 — 3:1. Хинтц — 24 (п.в.), 58:50 — 4:1Вратари: Эттингер — Хеллибак (57:28 — 58:50)Штраф: 2 — 4Броски: 36 (10+10+16) — 26 (12+8+6)

«Даллас» — «Виннипег» — 4:1

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:1

Одну из шайб в ворота «Миннесоты» отправил Яков Тренин. Российский нападающий набрал 14 (10+4) очков в 58 матчах текущей регулярки.

«Нэшвилл» продлил победную серию до семи матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) Голы: Девар — 9 (Духайм, Хартман), 9:51 — 0:1. Тренин — 10 (Йоси), 10:40 — 1:1. Смит — 8, 10:48 — 2:1. Форсберг — 29 (бол., Йоси, Нюквист), 37:55 — 3:1. Йоси — 15 (Сиссонс, Гласс), 41:32 — 4:1. О`Райлли — 21 (Нюквист, Каррье), 48:03 — 5:1. Макдона — 3 (Евангелиста, Сиссонс), 53:57 — 6:1Вратари: Сарос — ГуставссонШтраф: 15 — 13Броски: 31 (13+6+12) — 34 (7+10+17)

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:1

«Чикаго» — «Колорадо» — 0:5

Лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон вторым в сезоне набрал 100 очков. В этом матче канадец отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Он занимает второе место в списке снайперов, отставая на четыре очка от Никиты Кучерова.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Колорадо» — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) Голы: Паризе — 2 (Джонсон), 17:58 — 0:1. Колтон — 13 (бол., Паризе, Маккиннон), 26:56 — 0:2. Паризе — 3 (Джохансен, Друэн), 27:38 — 0:3. Тэйвз — 11 (Рантанен, Макар), 39:58 — 0:4. Маккиннон — 36 (Макар), 57:32 — 0:5Вратари: Мразек — АннуненШтраф: 7 — 7Броски: 24 (13+5+6) — 33 (10+11+12)

«Чикаго» — «Колорадо» — 0:5

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 1:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) Голы: Даути — 14 (Фиала, Мур), 13:19 — 0:1. Копитар — 18 (Байфилд, Даути), 25:14 — 0:2. Босер — 35 (бол., Миллер, Сутер), 42:55 — 1:2. Фиала — 18 (бол., Копитар, Даути), 44:27 — 1:3. Кларк — 2 (Байфилд, Льюис), 52:31 — 1:4. Мур — 23 (Фиала), 55:38 — 1:5Вратари: Демко — ТэлботШтраф: 6 — 8Броски: 23 (3+10+10) — 20 (7+7+6)

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 1:5

«Сиэтл» — «Питтсбург» — 2:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Питтсбург» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Бьоркстранд — 15 (Веннберг, Борген), 12:25 — 1:0. Веннберг — 9 (бол., Ямамото, Толванен), 55:02 — 2:0Вратари: Грубауэр — ДжерриШтраф: 6 — 8Броски: 28 (8+8+12) — 33 (18+10+5)

«Сиэтл» — «Питтсбург» — 2:0

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 4:6