НХЛ. «Миннесота» обыграла «Вегас», «Рейнджерс» победил «Калгари»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Нью-Джерси» — «Сиэтл» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

«Нью-Джерси» вышел на девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 56 очками в 51 матче.

«Сиэтл» идет на 11-й строчке «Запада» с 52 очками в 52 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Сиэтл» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Голы: Тоффоли — 22 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 13:36 — 1:0. Д. Хьюз — 16 (Хаула), 20:48 — 2:0. Мерсер — 15 (Майер), 24:54 — 3:0. Борген — 2 (Эберле, Маккэн), 50:00 — 3:1Вратари: Доус — Даккорд (58:09)Штраф: 6 — 8Броски: 37 (12+17+8) — 28 (7+8+13)

«Нью-Джерси» — «Сиэтл» — 3:1

«Рейнджерс» — «Калгари» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Российский вратарь Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков и впервые в сезоне-2023/24 отыграл на ноль.

«Рейнджерс» поднялись на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 53 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Калгари» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Куилль — 9 (Какко, Бродзински), 32:31 — 1:0. Веси — 12 (п.в.), 59:41 — 2:0Вратари: Шестеркин — Маркстрем (58:25 — 59:41)Штраф: 10 — 12Броски: 31 (11+10+10) — 30 (6+13+11)

«Рейнджерс» — «Калгари» — 2:0

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«Филадельфия» — «Аризона» — 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)

«Филадельфия» одержала четвертую победу подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ.

«Аризона» потерпела шестое поражение кряду и идет 13-й на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Аризона» — 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) Голы: Дамба — 3 (Келлер, Дермотт), 16:26 — 0:1. Фрост — 9 (буллит), 24:23 — 1:1. Маччелли — 9 (Мозер, Кессельринг), 27:57 — 1:2. Конекны — 25 (Лотон), 29:55 — 2:2. Керфут — 8 (Мозер), 34:02 — 2:3. Драйсдейл — 3 (Конекны), 46:12 — 3:3. Лотон — 7 (Санхейм, Стаал), 50:21 — 4:3. Типпетт — 19 (п.в., Конекны, Кутюрье), 58:39 — 5:3Вратари: Эрссон — Веймелка (58:06 — 58:39, 59:22 — 59:53)Штраф: 8 — 14Броски: 34 (7+14+13) — 23 (7+10+6)

«Филадельфия» — «Аризона» — 5:3

«Вегас» — «Миннесота» — 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

Российский нападающий Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

«Миннесота» занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 53 очка в 52 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Миннесота» — 3:5 (2:2, 0:0, 1:3) Голы: Маршессо — 27 (Руа, Пьетранджело), 0:22 — 1:0. Зуккарелло — 9 (бол., Капризов, Хартман), 10:48 — 1:1. Эрикссон Эк — 23 (Болди, Капризов), 12:09 — 1:2. Амадио — 7 (бол., Пьетранджело), 17:45 — 2:2. Росси — 14 (Болди, Фэйбер), 46:28 — 2:3. Болди — 18 (Хартман, Фэйбер), 47:29 — 2:4. Стоун — 16 (Стивенсон, Уайтклауд), 49:40 — 3:4. Эрикссон Эк — 24 (п.в.), 59:38 — 3:5Вратари: Хилл (57:25 — 59:38) — ГуставссонШтраф: 6 — 10Броски: 30 (6+14+10) — 29 (14+4+11)