«Витязь» — ЦСКА: счет матча 1:5, обзор голов

Павел Карнаухов Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Максим Соркин, Даррен Диц, Павел Карнаухов, Андрей Светлаков, Тахир Мингачев.
У «Витязя» единственную шайбу забросил Никита Гончаров.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» — ЦСКА 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Голы: Соркин — 11 (мен., Классон), 4:21 — 0:1. Дитц — 7 (Григоренко, Соркин), 21:07 — 0:2. Карнаухов — 14 (Нестеров, Светлаков), 23:31 — 0:3. Светлаков — 9 (Плотников, Классон), 27:32 — 0:4. Гончаров — 1, 35:59 — 1:4. Мингачев — 6 (Полтапов, Классон), 45:43 — 1:5Вратари: Дорожко (Шикин, 27:32) — ФедотовБроски: 27 (11+8+8) — 22 (8+7+7)Штраф: 0 — 2
ЦСКА идет седьмым на «Западе» с 68 очками. «Витязь» замыкает таблицу дивизиона с 45 баллами.