1-й таймАстон Вилла — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 19:52
    • Йоханнес Бё уверенно выиграл гонку преследования на ЧМ, весь пьедестал — норвежский
  • 19:41
    • СКА поиздевался над «Сочи» в матче КХЛ
  • 19:17
    • Официально: «Сочи» арендовал Сутормина
  • 19:08
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Витязем»
  • 18:56
    • «Вест Хэм» был унижен на своем поле «Арсеналом»
    Все новости спорта

    ЦСКА одержал уверенную победу над «Витязем»

    «Витязь» — ЦСКА: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» у себя дома проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:5.

    Павел Карнаухов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Карнаухов

    В составе победителей отличились Максим Соркин, Даррен Диц, Павел Карнаухов, Андрей Светлаков, Тахир Мингачев.

    У «Витязя» единственную шайбу забросил Никита Гончаров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» — ЦСКА 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Соркин — 11 (мен., Классон), 4:21 — 0:1. Дитц — 7 (Григоренко, Соркин), 21:07 — 0:2. Карнаухов — 14 (Нестеров, Светлаков), 23:31 — 0:3. Светлаков — 9 (Плотников, Классон), 27:32 — 0:4. Гончаров — 1, 35:59 — 1:4. Мингачев — 6 (Полтапов, Классон), 45:43 — 1:5Вратари: Дорожко (Шикин, 27:32) — ФедотовБроски: 27 (11+8+8) — 22 (8+7+7)Штраф: 0 — 2

    ЦСКА идет седьмым на «Западе» с 68 очками. «Витязь» замыкает таблицу дивизиона с 45 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нигерии и Кот-д'Ивуару понадобится серия пенальти?
  • Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Сможет ли «Астон Вилла» одолет «Манчестер Юнайтед»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Севилья» вновь не сможет обыграть «Атлетико»?
  • «Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив— Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие