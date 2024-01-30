Браташ: Сегодня хорошо играли, но проиграли

Главный тренервысказался относительно матча против(3:4 ОТ).

«Сегодня была хорошая игра. Быстрая, равная, о чём говорит и количество бросков в створ, и количество голевых моментов. Мы, как минимум, не меньше создали голевых моментов, чем соперник, в отличие от позавчерашней игры. Если говорить про содержание игры нашей команды, то сегодня мы её улучшили, улучшили на порядок по сравнению с первым матчем. Позавчера вроде плохо играли, но выиграли. Сегодня хорошо играли, но проиграли», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

«Нефтехимик» с 59 очками занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» с 71 пунктом идет четвертой.