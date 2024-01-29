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    20-летний нападающий «Барыса» Логвин продолжит карьеру в Северной Америке

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    Нападающий Всеволод Логвин расторг контракт с «Барысом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Всеволод Логвин
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    Всеволод Логвин

    «Логвин является одним из ведущих игроков в стране по своему возрасту. Поэтому мы, конечно, хотели бы сохранить его в нашем клубе. Но на сегодняшний день Всеволод решил попробовать свои силы на другом уровне в Северной Америке.

    После конструктивной беседы было решено расторгнуть контракт, но мы всегда будем рады видеть его в "Барысе". Остаётся только пожелать парню удачи! Конечно, мы будем следить за его дальнейшей карьерой», — приводит слова Болякина пресс-служба «Барыса» на официальном сайте клуба.

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