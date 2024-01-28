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    «Трактор» в гостях одолел «Авангард»

    «Авангард» — «Трактор»: счет матча 4:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Авангард
    «Трактор» в гостях выиграл у «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    У хозяев голы забили Владимир Ткачев, Томаш Юрчо, Дамир Шарипзянов и Рид Буше.

    В составе «Трактора» отличились Сергей Калинин, Александр Рыков, Никита Сошников и Виталий Кравцов.

    Победным для «Трактора» стал гол Максима Шабанова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (3:2, 0:2, 1:1)
    Голы: Ткачев — 17 (Буше), 1:05 — 1:0. Юрчо — 4 (Чмыхов), 4:04 — 2:0. Шарипзянов — 8 (бол., Пьянов, Ткачев), 9:51 — 3:0. Калинин — 3 (бол., Ткачев), 12:23 — 3:1. Рыков — 6 (Ткачев), 15:42 — 3:2. Сошников — 8 (бол., Бурдасов, Дер-Аргучинцев), 24:37 — 3:3. Кравцов — 17 (Антипин, Дер-Аргучинцев), 29:31 — 3:4. Буше — 39 (Чистяков), 40:30 — 4:4. Шабанов — 22 (Ткачев), 46:49 — 4:5Вратари: Хомченко — ФукалеШтраф: 4 — 2Броски: 36 (17+7+12) — 32 (9+13+10)

    «Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции, набрав 79 очков.

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    «Трактор» (70) поднялся на 4-ю строчку, опередив «Автомобилист».

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