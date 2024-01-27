Жамнов: Я просто не знаю ни одной команды в этом сезоне с таким количеством травм

Главный тренероценил игру своей команды на фоне большого количества травм у игроков основного состава «красно-белых».

«Из-за ситуации с травмами наиграли безумное количество альтернативных вариантов троек? Радует то, что играем сердцем. Это даёт для нас большие плюсы на будущее. Я просто не знаю ни одной команды в этом сезоне с таким количеством травм. Вот сегодня игра закончилась, и радует, что никто не травмировался. Сегодня это обошло нас стороной, и это уже большой плюс для команды.

Конечно, те сочетания, которые мы попробовали за этот промежуток времени… У нас выбыла вся центральная ось, а это костяк для любого тренера, потому что на ней ты делаешь все сочетания. Сейчас ясно, что у нас есть ребята, которые на самом деле в дальнейшем могут прогрессировать. Хорошо, когда все выздоровеют, и тогда начнётся конкуренция. Это радует. Надеюсь, что к плей-офф все выздоровеют, и у нас будет боевая команда», — передает слова Жамнова Чемпионат.

Напомним, что 27-го января «Спартак» в серии буллитов обыграл московское «Динамо» (4:3 Б). После этого матча «красно-белые» занимают 4-е место в таблице Запада с 74 очками в активе.

Во встрече против «Динамо» Мск из-за травм не сыграли основные игроки «Спартака» — Павел Порядин, Михаил Мальцев, Андрей Локтионов, Иван Морозов и голкипер Патрик Рибар.