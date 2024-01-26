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    Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс Детройт Ред Уингз
    НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Третьей звездой стал вратарь «Детройта» Алекс Лайон, не пропустивший ни одной шайбы в матче с «Филадельфией» (3:0). Американец отразил 30 бросков.

    Второй звездой назвал нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова, в активе которого гол и две результативные передачи в игре с «Аризоной» (6:3). Российский нападающий набрал 83 (32+51) очка в 48 играх и вернулся на первое место в списке бомбардиров текущего сезона.

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