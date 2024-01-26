Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ

назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Никита Кучеров Фото: nhl.com

Третьей звездой стал вратарь «Детройта» Алекс Лайон, не пропустивший ни одной шайбы в матче с «Филадельфией» (3:0). Американец отразил 30 бросков.

Второй звездой назвал нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова, в активе которого гол и две результативные передачи в игре с «Аризоной» (6:3). Российский нападающий набрал 83 (32+51) очка в 48 играх и вернулся на первое место в списке бомбардиров текущего сезона.

Первой звездой признан нападающий «Монреаля» Шон Монахэн, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Айлендерс» (4:3).