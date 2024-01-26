НХЛ. «Тампа» разгромила «Аризону», «Коламбус» выиграл у «Калгари», «Миннесота» уступила «Нэшвиллу»

«Тампа» забросила шесть шайб в ворота «Аризоны»

«Тампа» забросила шесть шайб в ворота «Аризоны» Фото: nhl.com

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Детройт» — «Филадельфия» — 3:0

Вратарь «Детройта» Алекс Лайон оформил шатаут, отразив все 30 бросков хоккеистов «Филадельфии».

«Филадельфия» проиграла четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Филадельфия» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) Голы: Ларкин — 20 (Раймонд), 21:37 — 1:0. Зайдер — 6 (Раймонд), 27:15 — 2:0. Копп — 9 (мен., Расмуссен, Питри), 30:08 — 3:0Вратари: Лион (6:40 — 7:06) — ЭрссонШтраф: 17 — 19Броски: 17 (4+8+5) — 30 (9+10+11)

Детройт« — "Филадельфия" — 3:0

«Монреаль» — «Айлендерс» — 4:3

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 из 26 бросков. Для россиянина это был первый матч после травмы, из-за которой он пропустил три недели.

«Айлендерс» проиграли шесть из семи последних матчей. «Монреаль» прервал серию из трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Айлендерс» — 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) Голы: Сузуки — 13 (бол., Слафковски, Монахэн), 7:06 — 1:0. Кофилд — 17 (Сузуки), 11:36 — 2:0. Монахэн — 12 (бол., Мэтисон, Монтембо), 12:19 — 3:0. Хорват — 20 (бол., Барзал, Добсон), 23:02 — 3:1. Барзал — 13 (бол., Добсон, Палмиери), 54:52 — 3:2. Палмиери — 12 (бол., Добсон, Хорват), 56:28 — 3:3. Монахэн — 13 (Андерсон, Кофилд), 57:48 — 4:3Вратари: Монтембо — Варламов (14:41 — 14:44, 58:24)Штраф: 15 — 10Броски: 26 (13+7+6) — 46 (12+18+16)

«Монреаль» — «Айлендерс» — 4:3

«Оттава» — «Бостон» — 2:3 ОТ

Одну из двух шайб «Оттавы» в этом матче забросил Владимир Тарасенко, для которого этот гол стал 13-м в сезоне. В активе российского нападающего 32 (13+19) очка в 42 играх.

«Бостон» выиграл шесть из семи последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Бостон» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Голы: Пастрняк — 31 (бол., Макэвой, Койл), 18:36 — 0:1. Фредерик — 14 (Заха, Пастрняк), 28:19 — 0:2. Шабо — 2 (бол., Батерсон, Штюцле), 39:32 — 1:2. Тарасенко — 13 (бол., Шабо, Норрис), 56:42 — 2:2. Маршан — 24 (Койл), 61:48 — 2:3Вратари: Корписало (61:48) — Суэймен (18:26 — 18:33, 61:48)Штраф: 8 — 18Броски: 37 (9+13+13+2) — 23 (3+9+8+3)

«Оттава» — «Бостон» — 2:3 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Аризона» — 6:3

Лидер «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами, благодаря чему вернулся на первое место в списке бомбардиров текущей регулярки. Российский нападающий набрал 83 (32+51) очка в 48 играх.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский, для которого этот матч стал 450-м в НХЛ, отразил 17 из 20 бросков.

«Тампа» выиграла семь из восьми последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Аризона» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) Голы: Раддиш — 4 (Хагель, Чирелли), 0:24 — 1:0. Келлер — 20 (Шмальц, Браун), 8:40 — 1:1. Пойнт — 23 (Кучеров), 19:26 — 2:1. Кучеров — 32 (Стэмкос, Хедман), 27:36 — 3:1. Стэмкос — 20 (бол., Кучеров, Пойнт), 32:02 — 4:1. Чаффи — 1 (Крозье, Лиллеберг), 35:18 — 5:1. Дурзи — 8 (Макбэйн, Келлер), 36:59 — 5:2. Гленденинг — 8 (Чаффи), 47:32 — 6:2. Крауз — 18 (Кули), 51:48 — 6:3Вратари: Василевский — ИнгрэмШтраф: 12 — 26Броски: 37 (13+14+10) — 20 (7+9+4)

«Тампа-Бэй» — «Аризона» — 6:3

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:2

Финские нападающие «Каролины» Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо набрали по 2 (1+1) очка.

«Каролина» выиграла три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) Голы: Ахо — 17 (Терявяйнен, Слэвин), 1:30 — 1:0. Терявяйнен — 16 (бол., Бантинг), 22:54 — 2:0. Стаал — 6 (Шей, Джарвис), 23:19 — 3:0. Даулинг — 1 (Хольц, Тирни), 45:25 — 3:1. Братт — 18 (Л. Хьюз), 59:57 — 3:2Вратари: Раанта (51:32 — 51:35) — Доус (Ванечек, 23:19, 57:36)Штраф: 6 — 8Броски: 23 (9+10+4) — 25 (10+5+10)

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:2

«Даллас» — «Анахайм» — 4:3 ОТ

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился результативной передачей. В его активе 21 (10+11) очко в 46 матчах.

«Анахайм» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Дюшен — 16 (Марчмент, Сегин), 2:22 — 1:0. Вааканайнен — 2 (Лундестрем, Сильферберг), 15:10 — 1:1. Терри — 12 (Хенрик), 21:28 — 1:2. Смит — 6, 26:44 — 2:2. Сильферберг — 5 (Лундестрем), 40:12 — 2:3. Хейсканен — 5 (Харли, Дадонов), 50:31 — 3:3. Харли — 10 (Павелски), 60:38 — 4:3Вратари: Эттингер (60:38) — Гибсон (60:38)Штраф: 2 — 6Броски: 44 (11+14+18+1) — 21 (9+4+7+1)

«Даллас» — «Анахайм» — 4:3 ОТ

«Миннесота» — «Нэшвилл» — 2:3

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две результативные передачи. Теперь в активе россиянина 44 (18+26) очка в 41 матче сезона.

У «Нэшвилла» голевым пасом отметился Яков Тренин. Российский нападающий набрал 10 (7+3) в 45 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:0, 1:0, 1:3) Голы: Эрикссон Эк — 22 (бол., Капризов, Зуккарелло), 32:44 — 1:0. Каррье — 4 (Тренин), 41:44 — 1:1. Форсберг — 23 (Йоси, О`Райлли), 42:19 — 1:2. Йоси — 10 (Нюквист, О`Райлли), 51:34 — 1:3. Болди — 16 (бол., Фэйбер, Капризов), 56:09 — 2:3Вратари: Густавссон (58:29 — 58:44, 59:04) — СаросШтраф: 26 — 20Броски: 24 (6+11+7) — 28 (11+4+13)

«Миннесота» — «Нэшвилл» — 2:3

«Калгари» — «Коламбус» — 2:5

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов стал первой звездой матча. В активе россиянина гол и результативная передача. Он набрал 21 (12+9) очко в 36 матчах сезона.

Еще одну шайбу в ворота «Калгари» отправил Дмитрий Воронков.

«Калгари» проиграл четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Коламбус» — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2) Голы: Чинахов — 12 (Веренски, Силлинджер), 2:50 — 0:1. Уигар — 12 (Манджапане, Коулмэн), 7:26 — 1:1. Северсон — 6, 11:48 — 1:2. Зари — 10 (Коронато, Андерссон), 14:42 — 2:2. Тексье — 7 (мен., Керали, Гудбрэнсон), 26:33 — 2:3. Воронков — 11 (бол., Фантилли, Северсон), 53:43 — 2:4. Фантилли — 12 (п.в., Чинахов), 58:18 — 2:5Вратари: Маркстрем (57:35 — 58:18) — ТарасовШтраф: 19 — 4Броски: 30 (18+4+8) — 32 (9+11+12)

«Калгари» — «Коламбус» — 2:5

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 3:0

«Эдмонтон» продлил победную серию до 15-ти матчей. Победная серия «Ойлерз» вошла в топ-5 в истории НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Чикаго» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Макдэвид — 18 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 21:37 — 1:0. Хаймэн — 30 (Макдэвид, Драйзайтль), 46:34 — 2:0. Макдэвид — 19 (п.в., Драйзайтль), 58:45 — 3:0Вратари: Пикар (19:36 — 19:48) — Мразек (58:00 — 58:45)Штраф: 2 — 4Броски: 34 (7+12+15) — 27 (7+12+8)