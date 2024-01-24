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    «Локомотив» — «Сочи»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Сочи
    «Сочи» одержал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    В составе сочинской команды голы записали на свой счет Джесси Грэм и Артур Тянулин.

    Единственную шайбу в составе «Локомотива» забросил Андрей Сергеев за 17 секунд до конца 3-го периода.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Локомотив» — «Сочи» 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
    Голы: Грэм — 7 (Сероух, Волков), 06:32 — 0:1. Тянулин — 13 (Криштоф, Мичков), 38:31 — 0:2. Сергеев — 5, 59:43 — 1:2Вратари: Бочаров 00:00 — 40:00 (Мельничук 40:00 — 59:43) — БердинБроски: 42 (11+11+20) — 22 (6+9+7)Штраф: 4 — 2

    После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 40 очками в активе. «Локомотив» — на 1-й позиции (76 баллов).

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