«Динамо» — «Нефтехимик»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскоеуступило дома нижнекамскому— 1:2.

В конце первого периода нападающий хозяев Джордан Уил открыл счет в матче.

На 24-й минуте Никита Сетдиков сравнял счет, а в конце второй 20-минутки Дмитрий Соколов реализовал большинство и принес три важных очка «Нефтехимику».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Уил — 20 (Пакетт, Ожиганов), 18:13 — 1:0. Сетдиков — 10 (Пастухов), 23:39 — 1:1. Соколов — 12 (бол., Клок, Брюквин), 38:54 — 1:2Вратари: Моторыгин — ДолгановБроски: 45 (15+12+18) — 21 (10+8+3)Штраф: 2 — 0

«Динамо» осталось на втором месте в Западной конференции с 72 очками после 52 матчей. «Нефтехимик» идет восьмым на «Востоке» с 53 очками.