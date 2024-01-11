Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ

назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой признан нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье, который стал автором победного буллита в матче с «Монреалем» (3:2 Б). В его активе также результативная передача в основное время.

Второй звездой стал финский защитник «Далласа» Эса Линделль, отметившийся тремя результативными передачами в игре с «Миннесотой» (7:2).

Первой звездой признан нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Россиянин забил два гола в матче против «Вегаса» (3:0). В текущей регулярке он набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах.