НХЛ. «Даллас» разгромил «Миннесоту», «Колорадо» обыграл «Вегас» благодаря дублю Ничушкина

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Монахэн — 11 (Бэррон, Гуле), 1:29 — 0:1. Савар — 4 (Пеццетта, Слафковски), 11:28 — 0:2. Типпетт — 14 (Конекны, Кутюрье), 15:41 — 1:2. Фрост — 7 (бол., Драйсдейл, Форстер), 28:30 — 2:2Победный буллит: КутюрьеВратари: Эрссон — ПримоШтраф: 2 — 4Броски: 39 (10+7+15+7) — 19 (2+6+10+1)

«Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 Б

«Даллас» — «Миннесота» — 7:2

«Миннесота» проиграла шесть из семи последних матчей и опустилась на предпоследнее место в Центральном дивизионе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Миннесота» — 7:2 (1:0, 2:0, 4:2) Голы: Павелски — 16, 16:45 — 1:0. Дюшен — 12 (Сутер, Лундквист), 24:28 — 2:0. Хинтц — 17 (Марчмент, Линделл), 34:59 — 3:0. Болди — 14 (Фэйбер, Эрикссон Эк), 44:22 — 3:1. Робертсон — 15 (Линделл), 48:05 — 4:1. Лундквист — 1 (Факса), 49:26 — 5:1. Хартман — 12 (бол., Зуккарелло, Болди), 51:03 — 5:2. Сегин — 16 (Марчмент), 56:10 — 6:2. Стил — 4 (Линделл, Смит), 58:17 — 7:2Вратари: Уэджвуд — ВалльстедтШтраф: 6 — 6Броски: 34 (8+16+10) — 23 (6+3+14)

«Даллас» — «Миннесота» — 7:2

«Колорадо» — «Вегас» — 3:0

Одним из лучших в составе «Колорадо» был Валерий Ничушкин, дважды поразивший ворота действующего чемпиона НХЛ. В активе российского нападающего 42 (22+20) очка в 40 матчах сезона.

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев оформил шатаут из 25 спасений.

«Колорадо» выиграл шесть из семи последних матчей.