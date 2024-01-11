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    НХЛ. «Даллас» разгромил «Миннесоту», «Колорадо» обыграл «Вегас» благодаря дублю Ничушкина

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 января

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    Валерий Ничушкин
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    Валерий Ничушкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 Б

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Монахэн — 11 (Бэррон, Гуле), 1:29 — 0:1. Савар — 4 (Пеццетта, Слафковски), 11:28 — 0:2. Типпетт — 14 (Конекны, Кутюрье), 15:41 — 1:2. Фрост — 7 (бол., Драйсдейл, Форстер), 28:30 — 2:2Победный буллит: КутюрьеВратари: Эрссон — ПримоШтраф: 2 — 4Броски: 39 (10+7+15+7) — 19 (2+6+10+1)

    «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 Б

    «Даллас» — «Миннесота» — 7:2

    «Миннесота» проиграла шесть из семи последних матчей и опустилась на предпоследнее место в Центральном дивизионе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Миннесота» — 7:2 (1:0, 2:0, 4:2)
    Голы: Павелски — 16, 16:45 — 1:0. Дюшен — 12 (Сутер, Лундквист), 24:28 — 2:0. Хинтц — 17 (Марчмент, Линделл), 34:59 — 3:0. Болди — 14 (Фэйбер, Эрикссон Эк), 44:22 — 3:1. Робертсон — 15 (Линделл), 48:05 — 4:1. Лундквист — 1 (Факса), 49:26 — 5:1. Хартман — 12 (бол., Зуккарелло, Болди), 51:03 — 5:2. Сегин — 16 (Марчмент), 56:10 — 6:2. Стил — 4 (Линделл, Смит), 58:17 — 7:2Вратари: Уэджвуд — ВалльстедтШтраф: 6 — 6Броски: 34 (8+16+10) — 23 (6+3+14)

    «Даллас» — «Миннесота» — 7:2

    «Колорадо» — «Вегас» — 3:0

    Одним из лучших в составе «Колорадо» был Валерий Ничушкин, дважды поразивший ворота действующего чемпиона НХЛ. В активе российского нападающего 42 (22+20) очка в 40 матчах сезона.

    Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев оформил шатаут из 25 спасений.

    «Колорадо» выиграл шесть из семи последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Ничушкин — 21 (бол., Рантанен, Друэн), 19:46 — 1:0. Ничушкин — 22 (бол., Рантанен, Маккиннон), 31:44 — 2:0. О`Коннор — 7 (Джонс), 49:20 — 3:0Вратари: Георгиев — ПатераШтраф: 8 — 8Броски: 35 (10+14+11) — 25 (11+5+9)
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