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    В «Вашингтоне» оценили состояние Овечкина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Наставник «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о повреждении российского форварда Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — приводит слова Карбери The Hockey News.

    Ранее Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона», но вышел на лед в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

    В текущем сезоне Овечкин провел 38 встреч, забил 8 голов и сделал 18 результативных передач.

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    После 38 матчей «Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 44 очка.

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