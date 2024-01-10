В «Вашингтоне» оценили состояние Овечкина

Наставник «Вашингтон Кэпиталз»ответил на вопрос о повреждении российского форварда

«Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Ранее Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона», но вышел на лед в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

В текущем сезоне Овечкин провел 38 встреч, забил 8 голов и сделал 18 результативных передач.

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После 38 матчей «Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 44 очка.