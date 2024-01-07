Жамнов: Ничего нового в игре «Динамо» мы не увидели

Главный тренерподвел итоги матча с московским(2:3 Б).

«Защита "Динамо" сегодня ничем не удивила. Так же плотно играла, старались быстрее выводить шайбу из своей зоны. Ничего нового мы не увидели, не первая игра с этой командой. Прекрасно знали, что от них ожидать, поэтому ничего нового.

Второе поражение подряд в этом году, а дальше сложный календарь? У нас нет давления, мы выходим и играем, это хорошие игры, то, что нужно перед плей-офф, понять, где мы сейчас находимся. Сегодня вторая игра, уже намного лучше в плане исполнения. Бывают такие периоды, когда шайба не идёт, но надо стараться больше лезть на ворота, угрожать и быть более голодными. Мы это прекрасно понимаем, и ребята всё прекрасно понимают.

Молодцы, что сегодня вернулись в игру, бились до конца, по самоотдаче к ребятам вообще нет претензий.

Почему взял тайм-аут при 0:2? Знаете, просто эмоции перехлёстывали игроков. Пошли вот эти ненужные удаления, и было видно, что ребята были заряжены. Тайм-аут был взят, чтобы успокоить команду и вернуть её в нужное русло. Это моё решение», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

У «Динамо» 66 очков и третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 67 очками занимает второе место.