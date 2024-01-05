США U20 — Финляндия U20: счет матча 3:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе молодежки США шайбы забросили Джимми Снаггеруд, Уилл Смит и Каттер Готье.
У Финляндии U20 голы записали на свой счет Томми Мяннисте и Расмус Кумпулайнен.
Молодежный чемпионат мира. Полуфинал.
США U20 — Финляндия U20 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).
Голы: Мяннисте — 4, 01:51 — 0:1. Кумпулайнен — 1 (Кярки, Бау), 12:45 — 0:2. Снаггеруд — 5 (бол. Кейси, Смит), 32:10 — 1:2. Смит — 4 (Перро, Чесли), 36:16 — 2:2. Готье — 2 (бол. Хатсон, Бриндли), 56:47 — 3:2Вратари: Огастин — КоккоБроски: 30 (9+14+7) — 21 (9+3+9)Штраф: 4 — 4
США U20 вышла в финал молодежного чемпионата мира, где сыграет с молодежкой Швеции. Матч состоится 5-го января в 21:30 мск.
Финляндия U20 сыграет против Чехии U20 в матче за 3-е место. Встреча начнется в 17:00 мск.