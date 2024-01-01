НХЛ. «Даллас» разгромил «Чикаго», «Тампа» выиграла у «Монреаля», Кучеров первым в сезоне набрал 60 очков

«Миннесота» — «Виннипег» — 2:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Виннипег» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Фолиньо — 6 (Сперджен, Годро), 18:07 — 1:0. Лаури — 7 (Эпплтон, Демело), 22:08 — 1:1. Годро — 3 (бол., Юханссон, Петан), 43:56 — 2:1. Наместников — 4 (бол., Перфетти, Шмидт), 44:52 — 2:2. Тонинато — 1 (Диллон, Пионк), 47:32 — 2:3Вратари: Флери (58:11) — БроссуаШтраф: 11 — 7Броски: 26 (12+6+8) — 29 (8+8+13)
«Миннесота» — «Виннипег» — 2:3
«Детройт» — «Бостон» — 3:5
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Бостон» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Голы: Фредерик — 8 (Пастрняк, Уотерспун), 19:08 — 0:1. Фредерик — 9 (Макэвой, Линдхольм), 24:25 — 0:2. Уолман — 8 (Ларкин, Раймонд), 33:01 — 1:2. Чиаро — 3 (Копп, Велено), 36:42 — 2:2. Койл — 13 (Макэвой, Маршан), 43:52 — 2:3. Дебраск — 6 (п.в., Фредерик, Макэвой), 57:59 — 2:4. Комфер — 8 (бол., Дебринкэт, Перрон), 58:38 — 3:4. Заха — 9 (п.в., Пастрняк, Линдхольм), 59:36 — 3:5Вратари: Лион (57:28 — 57:58, 58:08 — 58:38, 58:43 — 59:36) — СуэйменШтраф: 8 — 16Броски: 30 (6+13+11) — 24 (8+9+7)
«Детройт» — «Бостон» — 3:5
«Оттава» — «Баффало» — 5:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Баффало» — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Голы: Чикран — 7 (бол., Жиру, Сандерсон), 6:51 — 1:0. Макьюэн — 1 (Бернард-Доккер, Шабо), 12:38 — 2:0. Томпсон — 10 (Скиннер), 19:46 — 2:1. Кубалик — 8 (Грейг, Шабо), 27:18 — 3:1. Кастелич — 1 (Браннстрем), 39:44 — 4:1. Зуб — 3 (п.в.), 55:16 — 5:1Вратари: Форсберг — Леви (53:21 — 54:43, 54:50 — 55:16)Штраф: 20 — 16Броски: 31 (18+5+8) — 46 (12+18+16)
«Оттава» — «Баффало» — 5:1
«Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Эллер — 5 (Харкинс, Пуустинен), 2:18 — 1:0. Аччиари — 3 (О`Коннор), 22:20 — 2:0. Болдюк — 1, 53:51 — 2:1. Эллер — 6 (п.в.), 59:17 — 3:1Вратари: Неделькович — Сорокин (58:07 — 58:31, 58:43 — 59:17)Штраф: 11 — 25Броски: 38 (11+12+15) — 38 (14+12+12)
«Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:1
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Голы: Кофилд — 10, 23:58 — 0:1. Ковачевич — 5 (Монтембо), 31:59 — 0:2. Пойнт — 17 (Пол, Хагель), 34:01 — 1:2. Уотсон — 2 (Хедман, Пербикс), 37:36 — 2:2. де Хаан — 1 (Кучеров, Стэмкос), 47:49 — 3:2. Кучеров — 26 (Хедман, Чирелли), 54:54 — 4:2. Сузуки — 11 (Слафковски, Мэтисон), 57:55 — 4:3Вратари: Йоханссон — Монтембо (57:49 — 57:55, 55:59 — 58:40, 59:11)Штраф: 19 — 13Броски: 20 (4+7+9) — 30 (9+13+8)
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:3
«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:7
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
Голы: Маклеод — 7 (Фогеле), 4:15 — 0:1. Джонс — 4 (Строум, Зеграс), 9:10 — 1:1. Кейн — 14, 17:22 — 1:2. Драйзайтль — 16 (Нерс, Фогеле), 21:48 — 1:3. Фогеле — 6 (Нерс, Браун), 24:16 — 1:4. Фогеле — 7 (Маклеод, Драйзайтль), 31:43 — 1:5. Ватрано — 17 (Киллорн, Гудас), 44:49 — 2:5. Хаймэн — 22 (Макдэвид, Бушар), 48:49 — 2:6. Кулак — 2 (Драйзайтль, Фогеле), 55:49 — 2:7Вратари: Гибсон — ПикарШтраф: 31 — 41Броски: 30 (14+8+8) — 39 (10+18+11)
«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:7
«Даллас» — «Чикаго» — 8:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Чикаго» — 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)
Голы: Смит — 4 (Стил, Хаканпяя), 11:35 — 1:0. Сутер — 1 (Робертсон, Хейсканен), 17:16 — 2:0. Сегин — 11 (Марчмент, Дюшен), 19:11 — 3:0. Стил — 3 (Робертсон, Хейсканен), 23:43 — 4:0. Марчмент — 11 (бол., Сегин, Лундквист), 32:50 — 5:0. Курашев — 7 (бол., Бедард, Гуттман), 40:39 — 5:1. Хинтц — 15 (Харли, Павелски), 44:46 — 6:1. Марчмент — 12 (Сегин, Дюшен), 54:29 — 7:1. Марчмент — 13 (Линделл, Лундквист), 58:58 — 8:1Вратари: Уэджвуд — Мразек (Содерблум, 44:46)Штраф: 6 — 6Броски: 41 (17+10+14) — 24 (6+9+9)
«Даллас» — «Чикаго» — 8:1
«Калгари» — «Филадельфия» — 4:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Филадельфия» — 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)
Голы: Ристолайнен — 1 (Пелинг, Фараби), 9:44 — 0:1. Баклунд — 8 (Манджапане, Джилберт), 38:21 — 1:1. Джилберт — 1 (Юбердо, Коулмэн), 47:29 — 2:1. Кадри — 10 (Манджапане), 54:29 — 3:1. Бринк — 7 (Аткинсон, Конекны), 56:36 — 3:2. Коулмэн — 13 (п.в., Манджапане), 57:42 — 4:2. Замула — 3 (Конекны, Фрост), 58:38 — 4:3Вратари: Маркстрем — Эрссон (56:25 — 56:36, 56:47 — 57:42, 57:50 — 58:38, 59:00)Штраф: 8 — 4Броски: 33 (11+10+12) — 31 (8+11+12)
«Калгари» — «Филадельфия» — 4:3
«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Рантанен — 19 (бол., Маккиннон, Ничушкин), 6:58 — 1:0. Гертл — 13 (бол., Гранлунд, Эддисон), 36:53 — 1:1. Ничушкин — 17 (Джонсон, Маккиннон), 56:31 — 2:1. Мэнсон — 4 (мен., п.в., Тэйвз, Джохансен), 58:53 — 3:1Вратари: Георгиев — Кяхкенен (57:48 — 58:53)Штраф: 8 — 24Броски: 33 (10+11+12) — 11 (3+6+2)
«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:1