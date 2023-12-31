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    США разбили Словакию в матче молодежного чемпионата мира

    США U20 — Словакия U20: счет матча 10:2, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Словакии
    В матче молодежного чемпионата мира сборная США разгромила Словакию со счетом 10:2.

    США U20
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    США U20

    На хет-трик Рутгера Макгроарти, дубль Исаака Ховарда и голы Зива Буйума, Гэвина Бриндли, Райана Леонарда, Эрика Полькампа и Каттера Готье словака ответили точными бросками Мариана Мошко и Филипа Мешара.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    США U20 — Словакия U20 — 10:2 (2:1, 3:1, 5:0)
    Голы: Макгроэрти — 1 (Мур, Чесли), 6:21 — 1:0. Мошко — 1 (Репчик), 8:57 — 1:1. Байэм — 2 (Хэйс, Ринцель), 10:13 — 2:1. Бриндли — 5 (мен., Хатсон, Чесли), 20:29 — 3:1. Мешар — 1 (бол., Петровски, Кмец), 37:50 — 3:2. Леонард — 2 (Смит, Байэм), 38:20 — 4:2. Макгроэрти — 2 (Фортескью, Готье), 38:54 — 5:2. Макгроэрти — 3 (Готье), 44:06 — 6:2. Ховард — 4 (Нельсон, Бриндли), 45:49 — 7:2. Полькамп — 2, 49:15 — 8:2. Готье — 1 (бол., Назар, Хатсон), 51:00 — 9:2. Ховард — 5 (Назар, Хатсон), 52:42 — 10:2Вратари: Огастин — Урбан (Элиаш, 45:49)Штраф: 29 — 6Броски: 44 (16+11+17) — 40 (12+20+8)

    Таким образом, США завершила групповой этап турнира на первом месте с 11 очками в активе. Словакия финишировала на втором месте.

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