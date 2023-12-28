Кудашов: Кто больше хотел выиграть, тот и выиграл

Главный тренер московскогодал свой комментарий по поводу поражения в противостоянии с(0:4).

«Вы знаете, буду короток: сегодня, кто больше хотел выиграть, тот и выиграл. Мы хотели недостаточно, поэтому ничего и не заслужили.

Реализация? Я уже сказал об этом. Кто хочет, тот забивает. Начало игры? Всё то же самое.

Не было ли мысли поменять вратаря на третий период? Не во вратаре было дело. Основную причину я вам сказал. Она была чётко с начала игры», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

«Лада» набрала 57 очков в 46 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Динамо» с 62 баллами после 45 игр идет на второй строчке Запада.