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    Кудашов: Кто больше хотел выиграть, тот и выиграл

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов дал свой комментарий по поводу поражения в противостоянии с «Ладой» (0:4).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Вы знаете, буду короток: сегодня, кто больше хотел выиграть, тот и выиграл. Мы хотели недостаточно, поэтому ничего и не заслужили.

    Реализация? Я уже сказал об этом. Кто хочет, тот забивает. Начало игры? Всё то же самое.

    Не было ли мысли поменять вратаря на третий период? Не во вратаре было дело. Основную причину я вам сказал. Она была чётко с начала игры», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Лада» набрала 57 очков в 46 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Динамо» с 62 баллами после 45 игр идет на второй строчке Запада.

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