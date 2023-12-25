ЦСКА — «Салават Юлаев»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
Героем встречи стал форвард уфимцев Джош Ливо, который сравнял счет на последней минуте основного времени принес победу на первой минуте овертайма.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Шмелев — 4 (бол., Ливо, Хмелевский), 2:23 — 0:1. Абрамов — 9 (Мингачев), 5:53 — 1:1. Каменев — 7 (Провольнев, Слепышев), 35:17 — 2:1. Коледов — 5, 43:55 — 2:2. Окулов — 7 (бол., Нестеров), 45:50 — 3:2. Ливо — 6 (Шаров, Дроздов), 59:21 — 3:3. Ливо — 7, 60:57 — 3:4Вратари: Федотов — Самонов (58:22 — 59:21, 60:05)Штраф: 12 — 10Броски: 44 (9+21+14+0) — 29 (10+7+10+2)
«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 42 матчах. ЦСКА идет на шестой строчке Запада с 48 очками в 43 играх.