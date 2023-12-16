Подъяпольский об удачной игре «Лады»: У нас хорошо поставили и тактику, и модель игры

Голкипероценил игру команды в регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона.

«За счёт чего "Лада" так высоко забралась? А почему она должна внизу быть? Вот главный вопрос (улыбается). Команда в межсезонье с нуля комплектовалась? Да ничего страшного в этом нет. Все же ребята, которые пришли, не в первый раз играют на уровне КХЛ. И вообще не первый день в хоккее.

Все знали, какая ситуация будет. И учли это. У нас хорошо поставили и тактику, и модель игры, и коллектив собрали отличный — за счёт всего этого такой результат.

На самом деле просто в "Ладе" все работают от первой до последней секунды на каждой тренировке и в каждой игре. Не идёт и речи между нами внутри команды, что мы будем куда-то падать. И в голове таких мыслей нет.

Зачем нам падать? Надо только выше и выше двигаться. Все ребята у нас амбициозные. И все хотят доказать свой высокий уровень», — цитирует Подъяпольского «Известия».

«Лада» занимает 4-е место в таблице Востока с 50-ю очками в активе после 41-го сыгранного матча.