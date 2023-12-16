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    Подъяпольский об удачной игре «Лады»: У нас хорошо поставили и тактику, и модель игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада
    Голкипер «Лады» Владимир Подъяпольский оценил игру команды в регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона.

    Владислав Подъяпольский
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    Владислав Подъяпольский

    «За счёт чего "Лада" так высоко забралась? А почему она должна внизу быть? Вот главный вопрос (улыбается). Команда в межсезонье с нуля комплектовалась? Да ничего страшного в этом нет. Все же ребята, которые пришли, не в первый раз играют на уровне КХЛ. И вообще не первый день в хоккее.

    Все знали, какая ситуация будет. И учли это. У нас хорошо поставили и тактику, и модель игры, и коллектив собрали отличный — за счёт всего этого такой результат.

    На самом деле просто в "Ладе" все работают от первой до последней секунды на каждой тренировке и в каждой игре. Не идёт и речи между нами внутри команды, что мы будем куда-то падать. И в голове таких мыслей нет.

    Зачем нам падать? Надо только выше и выше двигаться. Все ребята у нас амбициозные. И все хотят доказать свой высокий уровень», — цитирует Подъяпольского «Известия».

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