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    «Оттава» в гостях взяла верх над «Детройтом»

    «Детройт» — «Оттава»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Оттава Сенаторз Детройт Ред Уингз
    «Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победила «Детройт» со счетом 5:1.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    У «Сенаторз» по 2 (1+1) очка набрали Владимир Тарасенко и Клод Жиру, еще по голу забили Доминик Кубалик, Тим Штюцле и Джейк Сандерсон.

    У «Рэд Уингз» отличился Патрик Кейн.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Оттава» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
    Голы: Жиру — 9 (бол., Чикран, Тарасенко), 1:57 — 0:1. Кейн — 1 (бол., Дебринкэт, Лион), 14:49 — 1:1. Тарасенко — 6 (бол., Чикран, Жиру), 23:36 — 1:2. Кубалик — 5 (Джозеф), 28:36 — 1:3. Штюцле — 6 (Батерсон, Зуб), 38:56 — 1:4. Сандерсон — 5 (п.в.), 56:35 — 1:5Вратари: Лион (Раймер, 40:00, 55:57 — 56:35) — КорписалоШтраф: 18 — 17Броски: 31 (15+7+9) — 37 (11+14+12)

    «Оттава» набрала 22 очка и занимает последнее место в Восточной конференции.

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    «Детройт» (32) — на пятом месте.

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