«Северсталь» — «Динамо»: счет матча 1:2 бул, обзор голов

Московскоепобедило череповецкуюна выезде только в серии буллитов. Основное время завершилось вничью — 1:1.

Первый гол был забит лишь в середине второго периода, когда Бреннан Менелл реализовал большинство. Голевую передачу ему отдал Никита Гусев.

Хозяева сравняли счет на 48-й минуте. Шайба на счету Руслана Абросимова. Ассистировали ему Тимофей Давыдов и Кирилл Пилипенко.

Решающий буллит исполнил Никита Гусев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Менелл — 5 (Гусев), 35:53 — 0:1. Абросимов — 9 (Давыдов), 47:29 — 1:1Победный буллит: ГусевВратари: Шугаев — МоторыгинБроски: 27 (3+12+11+1) — 25 (12+10+3+0)Штраф: 4 — 2

«Динамо» делит первое место со «Спартаком» на «Западе» с 56 очками. «Северсталь» (41) — седьмая.