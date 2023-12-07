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    «Динамо» было точнее «Северстали» в серии буллитов

    «Северсталь» — «Динамо»: счет матча 1:2 бул, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Северсталь
    Московское «Динамо» победило череповецкую «Северсталь» на выезде только в серии буллитов. Основное время завершилось вничью — 1:1.

    Бреннан Менелл
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    Бреннан Менелл

    Первый гол был забит лишь в середине второго периода, когда Бреннан Менелл реализовал большинство. Голевую передачу ему отдал Никита Гусев.

    Хозяева сравняли счет на 48-й минуте. Шайба на счету Руслана Абросимова. Ассистировали ему Тимофей Давыдов и Кирилл Пилипенко.

    Решающий буллит исполнил Никита Гусев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Менелл — 5 (Гусев), 35:53 — 0:1. Абросимов — 9 (Давыдов), 47:29 — 1:1Победный буллит: ГусевВратари: Шугаев — МоторыгинБроски: 27 (3+12+11+1) — 25 (12+10+3+0)Штраф: 4 — 2
    «Динамо» делит первое место со «Спартаком» на «Западе» с 56 очками. «Северсталь» (41) — седьмая.
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